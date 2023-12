Roma, segue il navigatore e finisce incastrato sui binari in Via Giolitti: “Mi ero perso”

Disavventura per un automobilista a Roma che ieri mattina, seguendo le indicazioni (sbagliate) del navigatore, è finito sui binari di Via Giolitti. Per rimuovere la macchina è stato necessario l’intervento del braccio meccanico.

Gira a destra, prosegui dritto, fai inversione appena possibile. Ormai tutti noi ci affidiamo alle indicazioni dei navigatori satellitari, specie quando si tratta di andare in zone che non conosciamo. Ma, non è certo una novità, capita talvolta che le app giochino dei brutti scherzi a chi le utilizza: ed è questo proprio quello che sarebbe successo ieri a Roma ad un uomo sulla cinquantina.

L’automobilista infatti, come dichiarerà poi agli agenti intervenuti, seguendo le indicazioni del navigatore, è finito fuori strada terminando la sua corsa tra le rotaie. Il problema è che poi, chiaramente, non è più riuscito a ripartire.

Foto: pagina Facebook Roma Lista Civica

Auto incastrata sui binari in Via Giolitti a Roma

Il tutto è successo ieri mattina, venerdì 29 dicembre 2023, quando erano da poco passate le 5.00. L’uomo, 54 anni, alla guida di una Fiat, è finito sui binari in Via Giolitti. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati. Per rimuovere il veicolo è stato necessario l’intervento di un’autogru. L’operazione, come prevedibile, ha richiesto diverso tempo poiché è stato necessario procedere alla disattivazione dell’alimentazione elettrica e poi, ad operazioni concluse, alla sua riattivazione. Ripercussioni e disagi hanno riguardato la viabilità per quanto riguarda il trasporto pubblico.

Denunciato l’uomo

Per l’automobilista, che fortunatamente non ha riportato conseguenze, è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il 54enne è però in “buona compagnia”: non è la prima volta infatti che assistiamo a questi parcheggi decisamente inusuali a Roma. Qualche giorno fa, ricorderete, una macchina era finita sulla scalinata della Metro a Magliana.

E che dire dell’Eur? Qui, nella fontana, sono diversi i veicoli finiti al suo interno negli ultimi tempi per la cui rimozione è stato necessario, proprio come accaduto in Via Giolitti ieri, far intervenire una gru. Insomma, mal comune, mezzo gaudio.