Travolge un ciclista disabile e scappa: il pirata è un 83enne recidivo

È un anziano ‘recidivo’ quello che ha provocato un incidente travolgendo un ciclista disabile ed è scappato. Un ‘pirata della strada’ attempato che, dopo cinque giorni dal sinistro è stato individuato dagli uomini della Polizia locale che hanno anche accertato di trovarsi di fronte all’83enne di Viterbo che era già stato segnalato per aver provocato un altro incidente poco tempo fa.

La vittima è stata travolta mentre si trovava a bordo della sua handbike

La vittima era a bordo della sua handbike, come riporta La Repubblica, quando, sulla strada Teverina in direzione Bagnoreggio, è stato travolto dall’auto. Per lo sfortunato è stato necessario il trasporto in ospedale a causa delle numerose fratture riportate, mentre i vigili del fuoco si sono messi immediatamente sulle tracce dell’investitore. Indagini difficile, visto il luogo isolato nel quale si è verificato il sinistro. Nessun testimone, niente che potesse supportare le attività investigative. Unico elemento sul quale concentrarsi è stato il rinvenimento di pezzi di un fanalino che hanno ricondotto gli investigatori al tipo di macchina: una Ford Fiesta.

Un fanalino rotto ha portato gli inquirenti fino all’autore dell’incidente

Un indizio al quale si sono sommate le immagini di videosorveglianza di una telecamera posta poco distante dal luogo dell’incidente, grazie alle quali è stato possibile, per gli inquirenti, individuare alcune cifre della targa. Sono iniziati ulteriori indagini. Attività minuziose fino ad arrivare a un sospetto. Con i controlli successivi sull’auto è stato possibile confermare le ipotesi investigative. L’ispezione sulla Ford Fiesta in possesso dell’uomo e il fanalino rotto ha confermato di trovarsi di fronte all’autore di quel sinistro. Nei confronti dell’anziano gli agenti della Polizia locale hanno proceduto con una denuncia per omissione di soccorso e anche con lil ritiro della patente di guida, così da evitare che possa rendersi ancora una volta autore di avvenimenti di questo tipo.