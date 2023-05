Roma, travolge e uccide due turiste belghe con la Smart. La Procura: “Andava a 100 km/h”

Deve rispondere di duplice omicidio stradale, per aver investito e ucciso, l’8 ottobre del 2022, due turiste appena arrivate a Roma a trascorrere una vacanza. Il 40enne Francesco M. secondo le indagini coordinate dalla Procura di piazzale Clodio, non solo avrebbe guidato sotto l’effetto di stupefacenti e senza patente, ma avrebbe superato il limite di velocità imposto sulla bretella dell’A 24, che era di 70 chilometri orario, raggiungendo invece i 100 chilometri orari.

Le due vittime erano appena arrivate a Roma

Doveva essere una vacanza quella di due 25enni, impegnate nel settore della ristorazione e originarie di Menen, nelle Fiandre al confine con la Francia, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, come riporta La Repubblica. Quel maledetto giorno erano appena arrivate nella capitale e stavano raggiungendo l’albergo quando sono state travolte da una Smart alla cui guida si trovava il 40enne.

Le indagini coordinate dalla Procura

Dalle risultanze investigative il 40enne guidava sotto l’effetto di droghe e la patente gli era scaduta da oltre 10 anni, in più dopo aver investito le due giovani sarebbe scappato perché aveva paura delle conseguenze, visto che stava guidando senza patente. Ma la verità, quella che lo stesso imputato in un processo per duplice omicidio, avrebbe ammesso più volte agli investigatori, è che non ricorda nulla di quanto accaduto. Non era lucido proprio a causa delle sostanze stupefacenti che aveva assunto. Una dichiarazione confermata dalle analisi effettuate sull’uomo che hanno accertato che Francesco M. era “risultato positivo alle benzodiazepine, ai cannabinoidi, alla cocaina, agli oppiacei e al metadone”.

Il 40enne verrà giudicato con rito immediato

Intanto, il 40enne si trova richiuso in carcere come disposto dal giudice delle indagini preliminari che ha convalidato l’arresto, mentre il 26 settembre prossimo dovrà comparire in aula per essere giudicato con giudizio immediato, come chiesto dalla procura, per il duplice omicidio delle due 25enni.