Branko, oroscopo della prossima settimana: previsioni segno per segno fino al 7 aprile

Oroscopo Branko dal 2 al 7 aprile 2022. Abbiamo dato il benvenuto al mese di aprile, che certo a livello climatico sembra non dare spazio alla primavera, ma la bella stagione, almeno idealmente, è vicina. In attesa dell’estate, del mare e delle giornate spensierate, non siete curiosi di sapere come andranno questi primi giorni di aprile? L’amore promette grandi cose o ci saranno ostacoli e problemi di cuore da risolvere? Sul lavoro ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko, che sull’ultimo numero di Chi, con la sua immancabile rubrica, ha fornito delle anticipazioni.

Oroscopo Branko dal 2 al 7 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Ariete: Buone notizie perché il mese di aprile sarà bellissimo e riceverai tantissime opportunità e…soddisfazioni!

Oroscopo Toro: Il periodo brutto e buio è quasi alle spalle, ora devi dare una svolta alla tua vita: forza, non mollare!

Oroscopo Gemelli: Il mese parte lentamente. Il motivo? Forse ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, ma nulla di grave!

Oroscopo Cancro: Buone notizie perché sta iniziando un periodo nuovo: sei energico e positivo come non mai!

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Leone: Ora dovrai darti da fare perché ci sono prove da superare in vista del futuro, ma non puoi mollare!

Oroscopo Vergine: Non è un periodo fantastico, ma non si può dire neanche che sia così da buttare. Sicuramente arriveranno momenti migliori, ma tempo al tempo!

Oroscopo Bilancia: Buone notizie sul lavoro perché tutto andrà secondo i piani!

Oroscopo Scorpione: Un mese di aprile ‘spumeggiante’ perché è arrivato finalmente il tuo momento. Fatti avanti, buttati a capofitto in qualcosa che ami!

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Sagittario: Buone notizie perché il periodo è fantastico e presto riceverai tantissimi complimenti. Le gratificazioni sono dietro l’angolo!

Oroscopo Capricorno: Lasciati andare alle grandi emozioni e vivi al massimo questo periodo. Te lo meriti!

Oroscopo Acquario: Puoi tirare un sospiro di sollievo perché la fortuna, almeno fino a Pasqua, è dalla tua parte!

Oroscopo Pesci: Sei fortunato, e lo sei già da diversi mesi. Puoi solo ringraziare, darti da fare e approfittare di questo periodo fantastico!