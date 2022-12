Diretta Oroscopo 2023 Paolo Fox a I Fatti Vostri: a che ora e dove seguire le anticipazioni live (e in streaming)

Oroscopo 2023 di Paolo Fox ai Fatti Vostri. Il momento atteso da tanti è arrivato e il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero poche, pochissime, ore alla fine dell’anno. E all’inizio del 2023, che verrà accolto con ottimismo, speranza e con un bel brindisi. Non prima, però, di aver già ‘guardato’ l’oroscopo e cos’hanno in serbo per noi le stelle. Le domande, ora che si avvicinano gli altri 12 mesi da vivere, sono sempre le stesse e si rincorrono perché la curiosità è difficile da tenere a bada: ci saranno segni zodiacali più fortunati di altri in amore? E qualcuno, dopo tante attese e difficoltà, riceverà una bella proposta lavorativa? Tra soddisfazioni, gratificazioni e grandi emozioni, non ci resta che affidarci all’amato astrologo Paolo Fox. Proprio a lui che, come ogni anno, svelerà le anticipazioni, con i grafici e le previsioni, ai microfoni di Rai 2, nel corso della trasmissione I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox per Capodanno 2023: la classifica e i segni più fortunati

Paolo Fox e l’oroscopo 2023 ai Fatti Vostri

Come ogni anno l’appuntamento per i telespettatori è uno. Ed è quello con I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 che tiene compagnia ai telespettatori ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11.10. E Salvo Sottile, Anna Falchi ed Emanuela Aureli sono pronti ad accogliere il pubblico anche in questa puntata speciale, un po’ diversa del solito perché ci sarà Paolo Fox, che svelerà le anticipazioni sull’oroscopo 2023. E lo farà con i suoi amati grafici, che segnano l’andamento di amore, lavoro e fortuna nei prossimi 12 mesi.

Dove vedere la diretta tv

Paolo Fox, come da tradizione, svelerà le anticipazioni ai microfoni di Rai 2 e lo farà a partire dalle 11.10 circa. La trasmissione si potrà seguire sì in diretta tv, ma anche in streaming e gratuitamente sul portale Rai Play. Non siete curiosi di sapere come andrà questo nuovo anno? Bene, ora non vi resta che attivare il conto alla rovescia perché tra poco qualche anticipazione verrà svelata.