Oroscopo 2023 di Paolo Fox ai Fatti Vostri: previsioni e quando va in onda lo speciale di fine anno su Rai 2

Un anno che finisce e un altro che inizia con una costante e una certezza: le previsioni di Paolo Fox ai microfoni della trasmissione I Fatti Vostri. Dopo aver trascorso il Natale, infatti, tutte le nostre attenzioni sono rivolte al nuovo anno, al 2023 che sta per arrivare e come sempre, in questi giorni, siamo soliti fare un resoconto di quello che è stato. Tra gioie, emozioni, dolori. Ma la curiosità è difficile da tenere a bada e c’è chi sta già pensando ai prossimi 12 mesi: come saranno secondo le stelle? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E sul lavoro qualcuno riceverà una bella sorpresa? A tutte queste domande, in realtà una risposta c’è. E a fornirla, come sempre, è l’amato astrologo Paolo Fox che anche questa volta presenterà i suoi grafici, con l’andamento nei mesi, su Rai 2.

Anche quest’anno, quasi come una tradizione, andrà in onda lo speciale de I Fatti Vostri su Rai 2 con le anticipazioni dell’amato astrologo Paolo Fox. Che non delude le aspettative di nessuno con le sue previsioni e i suoi grafici, sempre puntuali. L’appuntamento con i Fatti Vostri è per venerdì 30 dicembre a partire dalle 11.10. Alla conduzione dell’amato programma, che tiene compagnia ai telespettatori ogni giorno, ritroveremo Salvo Sottile, Anna Falchi ed Emanuela Aureli, mentre tra gli ospiti ci sarà Paolo Fox. Che presenterà al pubblico le sue previsioni e i suoi grafici, con il focus su amore, lavoro e fortuna.

A che ora vedere lo speciale di Paolo Fox

Come anticipato, lo speciale andrà in onda a partire dalle 11.10. E nel corso della trasmissione, oltre a svelare i grafici, Paolo Fox dirà anche quali saranno i segni più fortunati nel 2023. Presenterà, quindi, una sorta di classifica. Siete pronti a scoprire tutto sul prossimo anno? Bene, attivate il conto alla rovescia.