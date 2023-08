Dopo tanta attesa, questi segni zodiacali troveranno l’amore ad Agosto: ecco quali

Dopo tanta attesa, finalmente questi segni zodiacali troveranno l’amore ad Agosto. Ma di quali segni si tratta? Scopri se tra questi c’è anche il tuo.

L‘estate è la stagione dell’amore, è vero ma non per tutti purtroppo. Come ben sappiamo, non tutti possiamo avere fortuna in amore e soprattutto non tutti nello stesso periodo. Va anche detto che proprio i mesi estivi sono quelli in cui si formano più coppie, rispetto agli altri periodi dell’anno.

Ci sono diverse persone single da tempo che sperano di poter fare qualche incontro interessante in questa estate 2023 e poter vivere a pieno una relazione in modo passionale. Effettivamente alcuni segni riusciranno a trovare l’anima gemella, ma di quali segni parliamo?

Dopo tanta attesa, chi avrà fortuna in amore in questa estate 2023?

In estate si esce di più, si conosce più gente e di conseguenza è più facile che si possano fare degli incontri che possono trasformarsi in qualcosa di più serio ed importante. Alcuni nati sotto specifici segni speravano di poter fare qualche incontro interessante in estate e magari ci sono già riusciti o ciò si concretizzerà ad agosto.

Ad ogni modo, Venere che è il pianeta dell’amore non sarà presente in tutti i segni ma solo in alcuni dello zodiaco.

Vi siete mai chiesti perchè proprio in estate si tende a trovare l’amore? Potremmo azzardare nel dire che in estate lo spirito di ciascuno di noi è diverso, si è più inclini alla mondanità, ad essere socievoli e aperti a fare nuove esperienze anche quelle che forse non avevamo mai pensato di fare.

Questo modo di fare ci rende anche più attraenti agli occhi degli altri e di conseguenza, più affascinanti.

Va anche detto però che se da una parte in estate è più facile “rimorchiare”, dall’altra questi flirt estivi hanno una durata veramente breve. La durata è ancor più breve se ad esempio fai un incontro interessante in vacanza, una volta tornati a casa, il rapporto viene messo a dura prova dalla distanza e di conseguenza tende a concludersi.

I segni zodiacali che troveranno l’anima gemella ad agosto

Torniamo però ai segni zodiacali che secondo le previsioni degli esperti, troveranno l’amore in questa estate 2023 e dunque saranno più fortunati degli altri.

Ariete

I nati sotto questo segno saranno dotati di grande energia per questo mese di agosto, un’energia che sarà superiore rispetto al normale. L’Ariete ha in generale uno spirito avventuriero, ama fare esperienze nuove e questo li porta ad aprirsi anche a nuove conoscenze. Nelle prossime settimane potrebbe incontrare qualcuno di interessante con cui condividere queste esperienze.

Toro

E’ in genere un segno abbastanza paziente il Toro, dalla sensualità innata. In questa estate 2023 molti nati sotto questo segno saranno molto attraenti e questo potrebbe far si che il Toro faccia degli incontri molto interessanti. I nati sotto questo segno sono per lo più attratti da persone che hanno gli stessi obiettivi, le stesse attitudini.

Gemelli

I nati sotto questo segno sono invece in cerca di nuovi stimoli e di conseguenza, proprio in questa estate 2023 si sentiranno pronti a fare delle esperienze interessanti. Più che una esperienza fisica, molti nati sotto questo segno sono alla ricerca di una connessione intellettiva e profonda.

Cancro

Sono persone molto sensibili e tanto emotive. Al momento sono dotate di un grande fascino e potrebbero essere definiti addirittura i più attraenti dello zodiaco. Nella prima parte del mese di agosto, dopo tanta attesa, in molti potrebbero fare degli incontri strepitosi e molto interessanti, destinati anche a diventare qualcosa di più.

Leone

E’ il re della foresta, colui che domina e che fa di questo suo fare autoritario il punto di forza. In questo periodo è più socievole e inclina alla mondanità. Questo fa si che attragga a se qualcuno d molto interessante, pronto a vivere una lunga e duratura storia d’amore.

Vergine

I nati sotto questo segno sono abbastanza pignoli e testardi, tendenti alla perfezione. In questo momento dell’anno sono alla ricerca di qualcuno che abbia queste stesse caratteristiche. Insomma, un mese molto interessante per la Vergine che potrebbe davvero trovare la propria anima gemella in questo caldo mese di agosto.

E tu, sei tra questi segni super fortunati in amore, di questa estate 2023?