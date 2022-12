Grafico Acquario Paolo Fox 2023: tutte le previsioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno dell’Acquario. Ancora poche ore e diremo addio al 2022 per tuffarci e abbracciare il nuovo anno. E’ tempo quindi di vedere cosa le stelle hanno in serbo per i nati dell’Acquario: come andrà l’amore? Cosa dicono le stelle per lavoro e fortuna? A tutte queste domande ha risposto Paolo Fox con i suoi grafici nel consueto appuntamento di fine anno su Rai 2 con la trasmissione I Fatti Vostri.

Come sarà il 2023 per il segno dell’Acquario secondo Paolo Fox

La speranza per tutti è quella di lasciarsi alle spalle preoccupazioni e ansietà sperando che il 2023 sia in grado di portare soltanto belle notizie. Come sarà dunque il nuovo anno per i nati sotto il segno dell’Acquario? Intanto si profilano 12 mesi positivi sotto il profilo dell’amore e della passione. Favoriti anche i progetti: c’è chi, forse, da tempo sta sognando di mettere in piedi una famiglia, di comprare casa, di andare a convivere. Bene, il 2023 sarà l’anno giusto.

Affari, soldi e fortuna

Diamo ora uno sguardo alla sfera professionale e lavorativa. In questo caso sono favorite le collaborazione e i nuovi progetti per mettere in pratica idee che magari avete da qualche tempo. Il consiglio? La fretta, si sa, è cattiva consigliera quindi pondera bene le tue decisioni. Dal punto di vista della salute, invece, febbraio sarà un mese un po’ difficile ma niente di preoccupante!

Il grafico di Paolo Fox per Acquario: ecco come andranno lavoro, amore e fortuna

Il 2023 sarà favorevole all’avanzamento di carriera dunque novità importanti potranno esserci con il nuovo anno. Hai una voglia di riprenderti tutto ciò che pensi ti spetti di diritto. Questo potrebbe portarti a discutere per difendere la tua posizione. Venere in opposizione porterà difficoltà in amore, dunque cerca sempre di scardinare la tensione specie nelle coppie dove c’è un po’ di burrasca. Fai scelte in sintonia con le tue esigenze.

