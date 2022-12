Oroscopo Paolo Fox 2023 per Capricorno, Acquario e Pesci: grafici per amore, lavoro e fortuna, come andrà il nuovo anno

Oroscopo 2023 di Paolo Fox, le anticipazioni per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, cari amici, il nuovo anno sta per arrivare: il tempo vola, sembrava così lontano. E, invece, tra poche settimane ci toccherà salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia un anno ricco di amore, salute e di grandi emozioni. L’anno che sta per concludersi è stato sicuramente difficile su più fronti: dalla guerra, ai rincari, per non parlare poi della pandemia, che non si può dire ancora sconfitta. Eppure ognuno di noi avrà vissuto momenti indimenticabili, altri negativi da dimenticare. Con un unico desiderio: scrivere nuove pagine, più belle e colorate. Ma voi, nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci, non siete curiosi di sapere come andrà questo 2023 sul fronte sentimentale e lavorativo (ma non solo)?

Con Paolo Fox non avrete dubbi e sarete preparati per affrontare al meglio il 2023. L’amato astrologo, infatti, come sempre su Di Più Tv ha rilasciato diverse anticipazioni, che noi de Il Corriere della Città riportiamo, con un piccolo estratto. Siete pronti a sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle? Sarete fortunati? Chissà…

Come andrà in amore il 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno secondo Paolo Fox

Cari amici del Capricorno potete, a quanto pare, stare tranquilli, soprattutto in amore. Dal mese di marzo, quindi bisogna pazientare un po’, Saturno sarà dalla vostra parte, così come Giove: insomma, potete lasciarvi andare ai sentimenti, anche se inizialmente tutto partirà in sordina. Forse, almeno nel primo periodo, sarete troppo concentrati sul lavoro. E poco sugli affetti. Ma arriverà un momento in cui vi renderete conto di tutto.

Lavoro e fortuna per il Capricorno

Ma come andrà, invece, la sfera lavorativa? Ci saranno, sicuramente, tanti cambiamenti. Insomma, ti toccherà guardare al futuro con speranza e ottimismo. Con energia. Riuscirai, infatti, specialmente in estate a dimenticare il passato, fatto di alti e bassi. Come per tutti. Quanto alla salute e alla fortuna, invece, devi rimetterti in pista e avere un po’ di cautela e pazienza. Ci sarà sicuramente del nervosismo, soprattutto a maggio, ma tutto passerà. E le nuove avventure, in campo lavorativo, non mancheranno!

L’amore nel 2023 per Acquario secondo le previsioni di Fox

Ma veniamo ai nati sotto il segno dell’ Acquario. Qualcuno ha forse detto passione? L’amore andrà a gonfie vele nel 2023, potrai finalmente lasciarti andare a belle emozioni, sorprendenti. In arrivo cambiamenti, nuovi sentimenti, nuove persone da conoscere. Sono favoriti anche i progetti: c’è chi, forse, da tempo sta sognando di mettere in piedi una famiglia, di comprare casa, di andare a convivere. Bene, il 2023 sarà l’anno giusto.

Lavoro, salute e fortuna

Bene anche il lavoro, non puoi chiedere di meglio. Stai cercando nuovi orizzonti, hai voglia di mettere in pratica tutte le tue idee. Che sono veramente tante. Favorite le collaborazioni, ma ricorda: meglio mantenere la calma, pensare e ponderare bene tutte le scelte. Prima di essere frettolosi e rischiare perché è un peccato sbagliare proprio ora. Dal punto di vista della salute, invece, febbraio sarà un mese un po’ difficile: il periodo tra diete e terapie sarà pesante e gli sbalzi d’umore saranno dietro l’angolo. Ma niente di preoccupante!

Come sarà la sfera sentimentale nel 2023 per i Pesci secondo le stelle di Fox

Concludiamo questa rassegna con i nati sotto il segno dei Pesci. Non siete curiosi di sapere come andrà il 2023? Sei single? Bene, non devi buttarti giù e non devi demoralizzarti: al contrario, devi iniziare a guardarti attorno perché le stelle ti sorridono, già a partire da gennaio. Non puoi (e non devi) isolarti, ma devi lasciarti andare alla passione. E alle nuove conoscenze, che sono favorite. Riuscirai a superare ogni difficoltà, anche le incertezze che ti rendono la vita difficile.

La sfera lavorativa, soldi e salute

E sul lavoro, cari amici dei Pesci, come andrà questo 2023? Sei in un certo senso protetto da Giove e la creatività non ti mancherà. Devi mettere in pratica le tue idee, che sono tante. E dare vita a nuovi progetti. Le proposte, soprattutto in primavera, non mancheranno: sei pronto a metterti in gioco, una volta per tutte? Alcuni mesi, d’altra parte, saranno sì faticosi, ma redditizi: ora puoi ‘volare’ lontano e sognare in grande. Quanto alla salute, invece, a maggio le stelle saranno buone e quel periodo è tutto da sfruttare perché sarai in ottima forma fisica. Affaticamento, invece, a settembre: lì inizierai a fare i conti con la stanchezza. Ma ci sta e questo non deve spaventarti. Buon 2023!