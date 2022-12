Grafico Bilancia Paolo Fox 2023: amore e lavoro, tutte le previsioni per il nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno del Bilancia. Come ogni anno torna l’immancabile appuntamento con i grafici del noto astrologo che nel corso della trasmissione I Fatti Vostri in onda su Rai 2 ha svelato in anteprima cosa riserverà il nuovo anno, ormai ad un passo, per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Cosa riserveranno allora gli astri per il 2023? Come andranno amore, lavoro, amicizie nei prossimi mesi? Paolo Fox fugherà ogni dubbio fornendoci preziose anticipazioni e aiutandoci a prepararci a ciò che verrà.

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

Come andrà il 2023 per il segno della Bilancia secondo le previsioni di Paolo Fox

Come sarà dunque il 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia? Nei prossimi mesi avrete la possibilità di allargare le vostre conoscenze e questo potrebbe aprirvi la strada a nuove frequentazioni, anche in amore (chissà!). Una certa serenità sarà garantita dal transito di Marte e la contemporanea fine dell’opposizione di Giove. Migliora anche la sfera dei sentimenti, cerca di essere pronto per aprirti ad emozioni nuove.

Come saranno lavoro e fortuna per il segno della Bilancia

Che dire di fortuna e lavoro? Paolo Fox ha cercato di rispondere anche a queste due importanti domande. Su quest’ultimo fronte si prevede un periodo, o comunque una fase decisamente interessante. Ti lasci alle spalle del resto un 2022 che sotto l’aspetto finanziario ha lasciato qualche strascico, dunque non vedi l’ora di voltare pagina. In ambito professionale le novità non mancheranno, i primi mesi del 2023, infatti, partono con il piede giusto! Notizie positive in arrivo anche durante il mese di maggio.

Oroscopo 2023 Paolo Fox, previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario: grafici e anticipazioni lavoro, amore e fortuna

Il grafico di Paolo Fox per Bilancia: come andranno lavoro, amore e fortuna

Il 2023 inizia all’insegna delle difficoltà ma lo scenario andrà lentamente migliorando. Tutti gli ostacoli svaniranno in estate. L’amore che si è affacciato a fine 2022 potrebbe avere un seguito, così come una nuova conquista. Le coppie un po’ in crisi ritroveranno forse un po’ di equilibrio. Nuovi amori, per chi è single o ha interrotto una relazione, in arrivo da maggio. Il nuovo anno ti darà la capacità di essere autonomo: non rinchiuderti in una gabbia fatta di paura, lasciati le incertezze alle spalle. Attenzione alla salute dato che dominerà un po’ di irrequietezza. In estate ricerca il relax altrimenti rischiarai di non staccare davvero la spina.