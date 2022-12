Grafico Cancro Paolo Fox 2023: le previsioni per il nuovo anno, tutto su amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno del Cancro. Non vi sembrerà sicuramente vero, ma il tempo vola e cari amici del Cancro vi toccherà salutare il 2022. E dare il benvenuto al nuovo anno, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E per tutti e su ogni fronte, da quello sentimentale a quello lavorativo. Come sempre le domande, in vista dell’anno che sta per arrivare, si susseguono perché la curiosità è difficile da mantenere a bada. Come sarà il 2023 sul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? A queste domande, come sempre, toccherà a Paolo Fox dare una risposta: lui che non delude mai le aspettative di nessuno. E che anche questa volta ha reso pubblico il grafico e l’andamento dell’anno, mese per mese.

In occasione dello speciale de I Fatti Vostri, trasmissione di Rai 2, il celebre astrologo ha svelato le anticipazioni e ha mostrato i grafici con l’evoluzione. Com’è quello del Cancro? I nati sotto questo segno zodiacale saranno fortunati in amore e sul lavoro? Il cielo sorriderà? Chissà…

Come andrà il 2023 per il Cancro secondo le previsioni di Paolo Fox

Prima di vedere il grafico e di sapere come andranno lavoro e fortuna, ecco qualche anticipazione sulla sfera sentimentale. Il mese di febbraio ti sorriderà, caro Cancro: la Luna sarà con te e i nuovi incontri saranno favoriti. Insomma, dovrai lasciarti andare nelle braccia di Cupido. Novità anche per le coppie stabili, che potranno iniziare a fare dei progetti.

Lavoro e fortuna per Cancro

Dal punto di vista lavorativo, invece, il 2023 sarà un anno fondamentale, soprattutto a partire da aprile. Prima di quel periodo è meglio mantenere la calma, anche se le opportunità non mancheranno. E la fortuna, soprattutto in primavera, sarà dalla tua parte!

Il grafico di Paolo Fox per Cancro: come andranno amore, lavoro e fortuna

Le soluzioni arriveranno in primavera, questo è un anno da combattenti. Per la maggioranza dei nati sotto il segno del Cancro sono cambiati i riferimenti e bisognerà esaminare nuove strategie. Autunno importante per le coppie: si ritroverà la complicità e la voglia di amara. Sul lavoro maggio dà risposte interessanti, anche a coloro che magari vogliono cambiare aria. Poca passione nei sentimenti a gennaio quindi gestisci bene questo periodo. Ad aprile potresti risolvere problemi di saluti.