Grafico Paolo Fox 2023 Capricorno: amore, lavoro, fortuna, le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno. Ancora poche ore e saluteremo definitivamente il vecchio anno. E quale modo per “prepararsi al meglio” se non conoscere le anticipazioni delle stelle per il nostro segno zodiacale? In particolare in questo articolo vedremo cosa riserveranno gli astri nel 2023 ai nati del Capricorno: come andrà l’amore? E il lavoro? Sarete fortunati? Ci saranno nuovi incontri? A rispondere a tutte queste domande il noto astrologo Paolo Fox nel corso della trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2.

Come sarà dunque il 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno? Buone notizie sul fronte sentimentale e in particolare sull’amore. Attenzione in particolare al mese di marzo in tal senso – quindi servirà un pizzico di pazienza – quando Saturno sarà dalla vostra parte, così come Giove.

Lavoro, soldi e fortuna per il Capricorno

Che dire invece della sfera lavorativa ed economica? Forse, almeno nel primo periodo, sarete troppo concentrati sul lavoro. E poco sugli affetti. Ma arriverà un momento in cui vi renderete conto di tutto come detto capendo che servirà apportare una modifica alle priorità. Ci saranno ad ogni modo tanti cambiamenti. Quanto alla salute e alla fortuna, invece, devi rimetterti in pista e avere un po’ di cautela e pazienza. Ci sarà sicuramente del nervosismo, soprattutto a maggio, ma tutto passerà. E le nuove avventure, in campo lavorativo, non mancheranno!

Nel 2023 un guizzo, un impeto nuovo farà nascere nuovi amori per i nati sotto questo segno. Non devi temere nulla, sii sicuro di te stesso. Difficoltà potrebbero arrivare paradossalmente da chi ti sta a fianco ma non ha a cuore il tuo benessere; dunque scegli bene chi avere intorno. Sul lavoro cerca di capire qual è la strada giusta da seguire non tutti quelli che svolgono la professione insieme a te remeranno a tuo favore. Tra gennaio e maggio sarà tempo di riflessioni importanti. A giugno in arrivo la possibilità di fare nuove conquiste.