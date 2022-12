Grafico Paolo Fox 2023 Pesci: tutte le previsioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno dei Pesci. Il 2022 sta per salutarci ed è tempo di capire cosa ci riserverà il nuovo anno. Quale modo migliore allora di prepararsi al 2023 guardando a cosa hanno in serbo le stelle per i Pesci? Cosa riserveranno amore, fortuna, soldi e sentimenti? A rispondere a tutte queste domande ci ha pensato Paolo Fox nel corso della trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2 nel consueto appuntamento con i grafici di fine anno.

Come sarà il 2023 per i nati sotto il segno dei Pesci secondo le previsioni di Paolo Fox

Come sarà dunque il nuovo anno per i Pesci? Le previsioni ci dicono che saranno dodici mesi all’insegna della determinazioni che ti consentiranno a superate le incertezze che ti rendono la vita difficile. Se sei single non buttarti giù, forse l’anima gemella o comunque una nuova conoscenza ti aspetta a patto di non isolarti e di aprirti alla passione.

Oroscopo Paolo Fox 2023 per Capricorno, Acquario e Pesci: grafici per amore, lavoro e fortuna, come andrà il nuovo anno

Lavori, soldi e fortuna per i Pesci nel nuovo anno

Affari e soldi, cosa accadrà invece nel 2023? Sei in un certo senso protetto da Giove e la creatività non ti mancherà. Devi mettere in pratica le tue idee, che sono tante. Torniamo quindi all’aspetto della determinazione per dare vita a nuovi progetti. Le proposte, soprattutto in primavera, non mancheranno. Che dire invece della salute? A maggio le stelle saranno buone e quel periodo è tutto da sfruttare perché sarai in ottima forma fisica. Affaticamento, invece, a settembre: lì inizierai a fare i conti con la stanchezza. Ma ci sta e questo non deve spaventarti. Buon 2023!

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

Il grafico di Paolo Fox per Pesci: le previsioni per lavoro, amore e fortuna

Il tuo mese sarà quello di marzo, qui arriveranno le vere soddisfazioni. Il 2023 permette di sistemare situazioni in sospeso, si parte subito con Mercurio e Sole favorevoli. Sul lavoro se non hai ancora ricevuto le giuste gratificazioni il nuovo anno potrebbe essere quello giusto; programma qualcosa di bello in vista di marzo quando Saturno entrerà nel tuo segno. Chi ha avuto problemi potrebbe godere di un cielo favorevole.