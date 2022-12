Grafico Paolo Fox 2023 Scorpione: le previsioni per il nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno dello Scorpione. Ci apprestiamo a salutare il 2022 e il nuovo anno è ormai alle porte. Tra poche ore i cenoni di Capodanno manderanno in archivio ciò che a tutti gli effetti sarà il passato. E quale modo migliore di salutare il 2023 se non conoscere cosa ci riserveranno le stelle? Come da tradizione, ogni anno Paolo Fox ha presentato i grafici per amore, lavoro e fortuna per ciascuno dei segni zodiacali. Come sarà dunque il nuovo anno per coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione? Cosa dicono gli astri? Il noto astrologo, nel corso della trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2, ha risposto a tutte queste domande preparandoci così all’arrivo del 2023.

Come andrà il 2023 per lo Scorpione secondo Paolo Fox

Ecco dunque come sarà il 2023 per tutti i nati sotto il segno della Scorpione. Le tensioni restano alle spalle con l’inizio dell’anno e anche i contrasti avuti con il partner verranno messi da parte. Il passato deve restare tale, meglio guardare avanti con rinnovata fiducia e ottimismo.

Lavoro, fortuna, soldi per il segno dello Scorpione

Che dire invece della sfera lavorativa e professionale? Sul lavoro il desiderio di cambiare c’è, hai voglia di sperimentare e metterti in gioco anche in settori diversi da quelli finora conosciuti. Ma il consiglio è quello di esercitare sempre prudenza e di prestare attenzione per non fare mosse avventate. Non fare cioè il classico passo più lungo della gamba. Nel corso di questi mesi del resto saranno comunque in arrivo delle novità per quanto riguarda un contratto, una chiamata. Pertanto non farti trovare impreparato anzi stabilisci con cura i termini di un accordo.

Il grafico di Paolo Fox per Scorpione: come andranno lavoro, fortuna, sentimenti

L’oroscopo 2023 secondo Paolo Fox è piuttosto chiaro: fai le tue scelte entro il mese di maggio e il rischio di errore sarà pressoché nullo. Le buone occasioni non mancheranno, nuovi scenari saranno dietro l’angolo. Se hai conti in sospeso sbarazzatene subito già a gennaio. Segui il tuo istinto e difficilmente sbaglierai: chi è rimasto fermo da troppo tempo potrà superare un ostacolo e ripartire alla grande. In amore attenzione al mese di giugno che potrebbe rivelare diverse opportunità interessanti. Sul lavoro a maggio cresce la voglia di lottare.