Grafico Vergine Paolo Fox 2023: la classifica e le previsioni, tutto su amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno della Vergine. Mancano davvero poche ore, poi bisognerà dire addio al 2022 e buttarci a capofitto nel nuovo anno. Nel 2023, con la speranza che sia tutti, anche per voi amici della Vergine, migliore e su tutti i fronti. Da quello sentimentale a quello lavorativo. Ora, però, è tempo quindi di vedere cosa le stelle hanno in serbo per i nati sotto il segno della Vergine: come andrà l’amore? Cosa dicono le stelle per lavoro e fortuna? Il cielo sorriderà a tutti? A tutte queste domande ha risposto Paolo Fox con i suoi grafici nel consueto appuntamento di fine anno su Rai 2 con la trasmissione I Fatti Vostri.

Oroscopo 2023 Paolo Fox, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: grafici e andamento per amore, lavoro e fortuna

Come sarà il 2023 per il segno della Vergine secondo Paolo Fox

La speranza per tutti è quella di lasciarsi alle spalle preoccupazioni e ansietà sperando che il 2023 sia in grado di portare soltanto belle notizie. Come sarà dunque il nuovo anno dal punto di vista sentimentale? L’amore, si sa, è fondamentale. Ma i nati sotto il segno della Vergine dovranno mantenere la calma perché le polemiche non vi mancheranno. E l’indecisione è lì, pronta a fare capolinea. In primavera, però, il quadro migliorerà!

Lavoro e soldi

Diamo ora uno sguardo alla sfera professionale e lavorativa. Tutto partirà un po’ con il freno a mano tirato, ma devi cercare di mantenere la calma perché a giugno tutto migliorerà. Quando Giove sarà dalla tua parte. Bene anche la salute e la situazione economica: con pazienza inizierà a vedere all’orizzonte delle belle soddisfazioni. E dei bei guadagni!

Il grafico di Paolo Fox per Vergine: ecco come andranno lavoro, amore e fortuna

Affronterai tutti gli impegni con grande vitalità quindi non lasciarti scoraggiare da eventuali ostacoli. Il 2023 sarà un anno di cambiamenti e mansioni, di fronte a nuove prospettive potresti essere chiamato ad una scelta. Il tuo prestigio non è messo in discussione, avrai inoltre modo di pensare a nuovi progetti anche in amore. La salute è minacciata da Saturno opposto, dunque presta particolarmente attenzione, più del solito, alla cura del tuo benessere. Febbraio mese molto caldo per l’amore.

