Oroscopo 2023 Ada Alberti: le previsioni segno per segno, come andrà il nuovo anno

Dopo Paolo Fox, Branko e Simon & The Stars, non potevano mancare anche le previsioni di Ada Alberti per il 2023. La famosa astrologa ha svelato quello che potrebbe aspettarci l’anno prossimo. Sentiamo cosa deve dirle l’astrologa.

L’oroscopo 2023 di Ada Alberti

Per l’Ariete, si può aspirare a qualcosa di più grande e stimolante. Il 2023 può essere l’anno del riscatto, starà a voi ottenerlo grazie allo studio, alla capacità di rinnovarsi, allargando il raggio di azione. Giove promuoverà gli studi ed il rinnovo dei sentimenti nella coppia, gl’incontri per single. E poi viaggiare, vivere nuove esperienze che possono dimostrare prima a voi e poi agli altri quanto valete ed emergere. Il lavoro è stato più impegnativo, specie per chi ne è tuttora alla ricerca, per chi tenta di proteggere un incarico o il posto di lavoro ed emergere. Sfide, contese e affanni vi hanno resi più responsabili e maturi, almeno si spera.

Il Toro è un segno di terra, quindi tipicamente guardano il mondo sotto un pratico e a volte anche materialistico punto di vista. Le persone nate sotto questo segno sono solitamente calme, stabili e fondate profondamente dalle emozioni, anche grazie alla dominazione di Venere. Di conseguenza gli eventi portati dall’Oroscopo 2023 rifletteranno le loro emozioni. Già durante i primi mesi del 2023, i Toro avranno una tremenda forza mentale. Se visualizzate un obbiettivo da tempo, ne verrete velocemente a capo con un piano che vi porterà diretto ad esso. Ma richiedere una giusta dose di perseveranza. State attenti a non trascurare il vostro lavoro inseguendo i vostri obbiettivi. Potreste ritrovarvi con un problema finanziario.

Ai Gemelli, l’Oroscopo 2023 porterà` molte opportunità inaspettate. Le apprezzerete, dato che voi siete, come gli altri segni d’aria, aperti a tutte le nuove esperienze. La vostra debolezza quest’anno potrebbe essere che tenete a distrarvi facilmente. E per questo, non potete pensare ad una cosa alla volta e spesso non riuscite a portare a termine le cose. Questo potrebbe ostacolare il vostro successo nella carriera. L’inizio del 2023 sarà focalizzato nel rinforzare le relazioni, specialmente l’amicizia.

Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro, è l’anno della riscoperta di voi stessi attraverso il lavoro e di una maggiore cura della salute. I rapporti collaborativi e sentimentali che non hanno più ragione d’essere si chiuderanno. Un progetto col partner può dare slancio alla coppia e fare iniziare un capitolo nuovo. Gli scorsi anni sono stati caratterizzati dalle dissonanze di Saturno e Plutone che vi hanno creato tensioni per dei cambi di rotta persino insospettabili. Gli affari hanno subito dei rallentamenti, nella peggiore delle ipotesi qualche Cancro ha registrato un fermo lavorativo o ha affrontato dei problemi.

Per il Leone, Giove in Sagittario illuminerà il settore dell’amore, dei figli, degli svaghi e della creatività. Basta essere pazienti o succubi! Potete dimostrare il vostro valore. Lo scorso anno il passo è stato particolarmente frenato: le spese per la casa e la famiglia sono aumentate e gli affari hanno subito rallentamenti. Ci sono nativi che hanno fatto i conti con uno sfratto, una causa legale, l’acquisto di una casa o una ristrutturazione. Giove è stato dissonante ed anche Urano, incluso Marte che per tutta l’estate fino all’inizio dell’autunno 2023, con le sue retrocessioni, vi ha creato tensioni in famiglia e nel lavoro.

Per la Vergine, le responsabilità riguarderanno soprattutto la casa, la famiglia, sarà necessario ridurre le spese. L’autunno favorirà una prima ripresa e chiuderete l’anno con una bella sorpresa! Giove ha iniziato a soggiornare nel segno del Sagittario in novembre del 2023, ne uscirà il 2 dicembre del 2023, quando varcherà la soglia del segno a voi amico del Capricorno e, dopo alcune delusioni o esperienze amare, potrete riuscire ad eliminare, dalla cerchia delle persone intime, quelle che vi avranno imposto limitazioni. Ci saranno novità all’interno della famiglia e sentirete il bisogno di riordinare questioni legate all’abitazione. Qualcuno penserà di acquistare o di affittare una nuova casa ma dovrà evitare di fare debiti che potrebbero destabilizzare la coppia.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Sulla Bilancia, le scelte e decisioni nel privato richiederanno attente analisi in vista di nuove responsabilità. Le occasioni di rilancio arrivano ma prima di chiudere una collaborazione si dovrà essere certi di avere qualche altra occasione in “tasca”. Un progetto a due può richiedere la “costruzione” di una casa da vivere in due . Lo scorso 2023 è stato caratterizzato dal transito di Giove in Scorpione fino ai primi di novembre e, se avete cambiato attività o cercato di ampliare quella esistente o intrapreso nuovi progetti anche per i vostri figli, questo corpulento pianeta vi ha senz’altro aiutato.

Per lo Scorpione, un progetto del passato si può perfezionare. Le relazioni non saranno più le stesse, gl’incontri avranno il gusto della trasgressione ma non potrete gestire i rapporti come in passato. A fine anno si può realizzare un cambiamento di sede, di incarico o di lavoro, comunque la vostra abilità lavorativa sarà apprezzata e la professionalità riconosciuta. Lo scorso anno Giove ha transitato nel vostro segno e qualche occasione l’avete avuta, ma non è stato un anno tranquillo, perché Marte, con i suoi moti retrogradi, è transitato più volte nel segno a voi dissonante dell’Acquario, tra l’estate e l’autunno del 2023, causandovi problemi relativi all’abitazione ed alla famiglia.

Per il Sagittario, Giove è nel segno, ci saranno svolte decisive nelle collaborazioni di lavoro e nei rapporti di coppia. Cancellerete dalla vostra vita tutto ciò che vi limita. Nasceranno nuovi amori e le giovani coppie possono sperare in un erede. L’attenzione dovrà essere posta alla casa e alla famiglia. Giove da novembre del 2023 ha iniziato a transitare nel vostro segno, ne uscirà il 2 dicembre quando varcherà la soglia del vicino Capricorno. Il cambiamento è iniziato, il 2023 è dunque l’anno della svolta. Qualcuno si trasferirà in un altro luogo per soddisfare le proprie ambizioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Per Capricorno, la bella notizia del 2023 è che lo chiuderete con Giove nel vostro segno e darete inizio ad un periodo più fertile e propizio, ma prima bisognerà far fruttare quanto sarete riusciti ad ottenere entro l’autunno del 2023, proteggendo lavoro e privato. La salute non dovrà essere posta in secondo piano. Saturno dal 20 dicembre del 2020 ha iniziato a transitare nel vostro segno e da allora il vostro astro-guida ha sorretto i progetti “concreti”, ha sollevato le questioni legali per spronarvi a risolverle, vi ha “suggerito” di occuparvi di più della vostra salute e di mettere ordine anche nelle questioni relative alla casa ed alla famiglia, settori colpiti da Urano in Ariete a fasi alterne dal lontano marzo del 2019.

Per l’Acquario, aumentano le amicizie, i contatti di lavoro ed il giro di affari. Giove favorisce i viaggi, le conoscenze, i flirt e l’inizio di un amore. Le coppie si avviano ad una trasformazione, le rivoluzioni accadranno in famiglia o per la casa. Il 2023 sarà un anno rivoluzionario. Gli anni passati sono stati duri e se siete riusciti a superare le prove, lo dovete al fatto che appartenete ad un segno innovatore, volto al futuro. Le rinunce possono essere state tante, in famiglia è mancata spesso la serenità per motivi diversi, ma soprattutto per questioni finanziarie. C’è chi ha cambiato residenza, chiuso un’attività o un rapporto sentimentale, il lavoro è stato precario ed avete dovuto dare molto di voi per riuscire a tirare avanti.

Per i Pesci, si può cambiare la propria esistenza, ma si deve abbandonare ciò che non appaga e non è più utile alla vita presente e soprattutto futura. Il successo può arrivare grazie all’originalità delle vostre idee, purché non siano “campate per aria”. Nel 2023 avete attuato delle modifiche soprattutto nella professione, qualche progresso c’è stato, c’è chi si è imbattuto in alcune cause legali o ha avuto difficoltà nel portare avanti un considerevole progetto di vita. Lo stress ha inciso sulla salute, forse per l’incapacità di tirarvi fuori da una condizione complessa. Saturno e Plutone in Capricorno comunque vi hanno sorretto.