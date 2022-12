Oroscopo 2023 Antonio Capitani: le previsioni segno per segno del nuovo anno, come andranno amore e lavoro

Le stelle illuminano le feste di Natale e l’inizio del 2023, tra speranze di nuovi amori, consolidamenti, novità di lavoro e un po’ di spensieratezza regalata dalla complicità dei pianeti più benevoli. Tutti pronti, dunque, a interpretare i segnali positivi e a lanciarsi in nuove avventure. Ecco, Segno per Segno, le previsioni per il nuovo anno secondo l’astrologo Antonio Capitani.

L’oroscopo 2023 di Antonio Capitani

Il team Marte-Giove vi dà lo sprone a buttarvi nella mischia, a ritessere i fili di vecchi progetti, a imbastirne di nuovi. Il tutto, mentre il lavoro s’espande, si rinnova, si destruttura e ristruttura. Non tutto sarà facile, ma migliore rispetto agli ultimi mesi sì. Natale e Santo Stefano rallegrati dal calore degli amici (anche via web), dagli affetti e dalla riuscita dei vostri progetti. E gli ormoni rutileranno. Creatività, vigore e svaghi ben riusciti caratterizzano infine San Silvestro, in un clima champenoise. E pare aleggiar mucha euforia fornicatoria sotto il vischio.

Nel complesso le stelle suonano inni alla gioia, per gli affari di cuore, per la forma fisica e come tappeto musicale di certe questioni di soldi che pigliano la piega che desiderate, finalmente. I nati nella terza decade stiano su: nessuna notte (e nessuna sfiga) è infinita. In qualunque giorno siate nati, tuttavia, a Natale non sclericchiate. E ignorate gli impiccioni e i fallocefali, senza farli in galantina. San Silvestro un po’ stanco e forse con un pizzico di solitudine nel cuore. Reagite e concedete a voi stessi il meglio della vita. Anche fornicatoriamente parlando: Venere potrebbe stupirvi…

L’assist di Marte è pregevole: le energie fisiche ringraziano, la motivazione – in crescendo – pure. Forse le buone maniere latitano e il fascino è un cicinìn sfighé (curate l’immagine), tuttavia amici e alleati vi aiutano e le soddisfazioni arrivano. Meno che quelle amorose (ma c’è una fornicazione friccicarella, fors’anche dai toni cerebro-fetish). A Natale, comunque, la Luna sarà una cometa a mille volts che v’illuminerà di gioia. San Silvestro, infine, ottimo per viaggiare, veder gente, organizzar (potendo) il veglione più figo del mondo. L’amore (cor)risponderà, il sudombelico di più.

Cancro e Leone

Sarà lo stress natalizio, sarà che gli obblighi potrebbero soverchiarvi, sarà che voi avrete la cordialità di Godzilla, fatto sta che il periodo delle feste sembra prefigurarsi faticosino: controllo, pazienza, autococcole urgeranno. Nel giorno di Natale vedete di scacciare le eventuali sfigoparanoie e ritagliatevi (più di) un cicinìn di relax. Magari assecondando il ridondante slancio ormonale. A San Silvestro non appoggiate i fuochi d’artificio fra i glutei santi di chi detestate, pazientate e magari evitate di aderire a reunion che vi farebbero precipitare gli zebedei giù fin nel Masai Mara.

L’effetto-Giove è balsamico per il lavoro, per i soldi e per la quotidianità tutta. Ogni opportunità che profuma di «lontano», addirittura di «estero» vi fa gioco: il vostro successo può infatti diventare senza frontiere. L’amore intanto ve gusta anima, cuore e corpo. Anche se a Natale, voglia di veder gente (quasi) zero. A meno che non si tratti di persone ultracare al vostro cuore. Siate comunque presenti sempre, senza distrarvi. Fornicatorially too. Fine d’anno col cuor contento (fors’anche per via di una soddisfazione lavorativa e finanziaria), amor pandorato, sudombelico motivato.

Vergine e Bilancia

Visto il florilegio stellare sopra di voi, il lavoro può arrivare, espandersi, il saldo bancario irrobustirsi. E voi affascinate, conquistate, siete più fighi. Scongiurate però gli zitelloscleri, siate più diplomatici, cosa che potrebbe anche farvi giungere a un salutare regolamento dei tonti (ne spariranno un po’ dalla vostra cerchia). Ventate d’amor intanto giungono e l’ormon s’accende. Ma a Natale niente surmenage, please, anzi, se potete impigritevi e narcisizzatevi. San Silvestro, invece, operoso, quasi un capolavoro di organizzazione. Con gli ormoni cotechinati, belli, grassi e ruspanti.

Potete organizzare, lavorare, quagliare con successo e rapidità. Anche se a tratti i rapporti si faranno forse tesi, il lavoro disorienterà, il saldo bancario risentirà non poco delle spese del periodo. Ma a Natale ecco arrivare la Luna magica. E la vostra vita diventerà come un film di Frank Capra, con violini, melassa d’amor e lieto fine. Pure fornicatorio. A San Silvestro, fra un impiccio e uno sclero arriverete a sera sollevati. Un gesto d’affetto potrebbe ammorbidire le stalattiti di ghiaccio caratteriali, qualche brindisi augurale e un po’ di fornicazione sauvage liquefarle del tutto, il sudombelico di più.

Scorpione e Sagittario

Ed ecco che ori, allori e onori vanno a riempire il vostro medagliere. In ogni settore e (spesso) senza che muoviate un dito. Insomma, la fine dell'anno parrebbe col botto, anche se Saturno storto minaccia qualche spleen o allontanamenti faticosi. Ma nulla che non si possa superare. Anche se nel giorno di Natale la voglia di infilare familiari e colleghi nel forno al posto del tacchino potrebbe diventare irrefrenabile. Siate buoni, suvvia. San Silvestro industrioso e fattivo, per cui sbrigherete bene gli impegni del lavoro e del quotidiano, Ok una serata «minimal», con reiterati tête-à-tête fornicatori.

Se si eccettua l’orbita storta di Marte, causa di probabili stress e malinconoie amorose, il supporto di Giove e Saturno si rivela una mano santa per lavoro, rimessa in sesto delle finanze e ottenimento di favori, appalti, sostegni fortunati. Tutto migliora, dunque. E l’eros si fa goloso. Natale e Santo Stefano d’umor (prevalentemente) contento e di possibili contatti (anche via web, anche carnali) che vi faranno piacere. Fine anno creativo e produttivo, in vacanza e/o a casa. L’umore si manterrà buono e, complice il vostro gnocc-appeal calamitante, il sudombelico espleterà con impeto.

Capricorno e Acquario

Potete produrre e convincere, grazie soprattutto alla favella efficace e alla carismo-cazzimma. Giove si piazza tuttavia in orbita sfigopendula e il fronte economico necessiterà di cautele, a partire dai preparativi per le feste, meglio se non faraonici. Sia Natale sia Santo Stefano, comunque, si delineano piuttosto piacevoli, purché non mettiate nello schiaccianoci della vostra pedanteria gli zebedei altrui: controllatevi. A San Silvestro niente sfigoparanoie, godetevi sia l’aria di festa sia una probabile bella notizia (o il palese cambiamento di clima) di ordine finanziario. Fornicazionotta.

Potreste trovare sotto l’albero regali preziosi, quest’anno, quali un nuovo lavoro, una promozione, un’espansione del vostro raggio d’azione. Comunicativa e dialettica costituiranno le frecce più acuminate della vostra faretra di qualità personali: indirizzatele bene, vendendo voi stessi, i vostri prodotti, il vostro curriculum con convinzione ed efficacia. Lavoro e affetti confortano radicalmente, la vostra strafighezza è palese, progetti di viaggio, familiari e di svago riescono al meglio sia a Natale sia a San Silvestro. E il sudombelico ha un’inventiva che manco Archimede Pitagorico.