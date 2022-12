Oroscopo Branko 12 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 12 dicembre 2022. Oggi è lunedì e una nuova giornata del mese di dicembre è pronta a prendere il via! Com’è andato il ponte dell’Immacolata, siete pronti a tornare in ufficio o sui banchi di scuola? Il lunedì è sempre difficile ripartire ma un buon caffè ci fornisce tutta la grinta necessaria. Prima di tornare alle vostre attività scommetto che siete tutti curiosi di sapere come andrà questo lunedì dal punto di vista lavorativo e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno farà un incontro speciale e imprevisto? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato, e sempre puntuale, astrologo Branko!

Oroscopo Branko 12 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata va a rallentatore, possibili ritardi e contrattempi. Non spazientirti dunque se le cose in questo lunedì non andranno esattamente nel verso desiderato, recupero da domani.

Oroscopo Branko Toro: Cielo interessante per i single, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Novità in arrivo anche sul lavoro.

‎Oroscopo Branko Gemelli: In amore ultimamente ci sono stati degli alti e bassi ma adesso si recupera, momento frizzante per i single. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che parla d’amore, le nuove conoscenze hanno una marcia in più. Sul lavoro invece attenzione a qualche attrito di troppo, rifletti bene prima di esporti.

Oroscopo Branko Leone: Stelle interessanti per le coppie di lunga data, non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante.

Oroscopo Branko Vergine: Se sei solo non chiuderti in casa, piuttosto cerca di allargare la cerchia dei tuoi contatti. Sul lavoro se hai un’attività in proprio in questi giorni potresti ottenere qualcosa in più.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: L’amore chiede maggiore attenzione, ultimamente è come se fossi con la testa tra le nuvole. Sul lavoro è il momento giusto per mettersi in gioco, favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per i single, se hai nel cuore una persona buttati! Sul lavoro non prendere decisioni avventate ma valuta bene ogni proposta sul tavolo.

Oroscopo Branko Sagittario: È un buon momento per fare nuove conoscenze o, se hai la persona giusta al tuo fianco, sarà possibile progettare qualcosa di bello per il futuro. Novità in arrivo sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore oggi c’è maggiore serenità ma attenzione a non tirare troppo la corda. Sul lavoro stai lontano dalle polemiche, ultimamente sei piuttosto suscettibile.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per le coppie, non escludo la possibilità di fare progetti importanti da qui ai prossimi mesi. Sul lavoro la fatica si fa sentire ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Branko Pesci: È un buon momento per i sentimenti, cerca però di non impelagarti in storie impossibili! Sul lavoro hai delle buone intuizioni, falle valere.