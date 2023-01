Oroscopo Branko 12 gennaio 2023: quali sono i segni fortunati (in amore e lavoro) giovedì

Oroscopo Branko 12 gennaio 2023. Siamo già a giovedì e a molti, forse, non sembrerà vero. Il weekend si avvicina ed è super atteso, soprattutto perché ora tutti, tra lavoratori e studenti, hanno ripreso in mano la quotidianità di sempre. Tra progetti da portare a termine, impegni e responsabilità. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata, questo giovedì di quasi metà gennaio, sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore?

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo Branko 12 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Ariete: Oggi sei un po’ troppo pensieroso e non sai bene come muoverti: hai davvero tante responsabilità, troppi impegni e la stanchezza inizia a farsi sentire. Forse, e dico forse, hai bisogno di svagarti un po’: dai che il fine settimana si avvicina!

Oroscopo Toro: Sei energico, positivo, determinato e di ottimo umore, ma hai anche bisogno di ritrovare un po’ di calma e serenità per ricominciare da zero. Devi, insomma, ripianificare nel dettaglio tutta la tua vita!

Oroscopo Gemelli: Sei sulla strada giusta, devi solo continuare così e capire quali sono effettivamente i tuoi obiettivi. Fai bene a seguire il tuo istinto, la fortuna è dalla tua parte e in questa giornata di gennaio, quindi, non puoi chiedere di meglio!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: Dopo tanti sacrifici e molte soddisfazioni finalmente stanno per arrivare i risultati e le belle notizie. Quindi, puoi tirare un sospiro di sollievo perché la giornata parte alla grande. E la settimana continuerà così, su questa scia positiva!

Oroscopo Leone: Devi rispettare degli accordi e devi riflettere bene, anzi benissimo, prima di fare delle scelte. Ora sei pronto a tutto, ma devi anche riposare un po’ perché la stanchezza inizia a prendere il sopravvenuto nella tua vita!

Oroscopo Vergine: Sei ottimista, hai energia da vendere, ma non tutti sono contenti. Anzi, c’è qualcuno che ti invidia e che faresti bene a tenere alla larga. Occhio alla dieta, meglio fare più attività sportiva!

Oroscopo Branko 12 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: Oggi non riesci a concentrarsi come, forse, vorresti e sei guidato dall’istinto. Cerca di mantenere la calma, di seguire sì il cuore, ma anche di ragionare. Forse un giorno di relax, staccando la spina da tutto, ti farà bene!

Oroscopo Scorpione: Le amicizie nella tua vita sono davvero importanti e lo stai capendo giorno dopo giorno. Cerca di confidarti di più, di lasciarti andare e di dire quello che pensi a chi ti sta accanto senza avere paura. Chi ti ama, ti capirà!

Oroscopo Sagittario: Stai per ricevere delle belle notizie, quindi basta con questa tristezza sul viso: inizia a sorridere un po’ di più, che fa bene all’anima e al cuore. Occhio, però, alla dieta!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: Cerca di staccare un po’ la spina dalla quotidianità di sempre, di respirare profondamente prima di fare una scelta e ricominciare da zero. Le idee non ti mancano, ma la pazienza scarseggia!

Oroscopo Acquario: Hai davvero tanti impegni, troppe responsabilità, quindi oggi devi buttarti a capofitto nel lavoro. Senza distrazioni. Bene la dieta, ottima la forma fisica: non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Pesci: Oggi, più che mai, amerai il lavoro di squadra, ma cerca di tenere a bada la tua persona. A volte sei egocentrico, vuoi stare al centro dell’attenzione e non tutti amano questo lato del tuo carattere!