Oroscopo Branko 13 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko martedì 13 dicembre 2022. Una nuova fredda settimana di dicembre ha preso il via: il tempo vola e il Natale si avvicina sempre di più. Dopo il ponte lungo dell’Immacolata tutti sono tornati al lavoro o a scuola e il weekend sembra già un ricordo lontano, ma nell’aria, un po’ ovunque, si respira festa: tra case addobbate, alberi e pacchetti da scartare. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata? Santa Lucia, la santa del giorno, vi regalerà qualche sorpresa in amore o sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai!

Oroscopo Branko 13 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cerca di lasciarti andare, di vivere alla giornata senza pensare troppo alle conseguenze. La calma è la virtù dei forti, non te lo dimenticare, soprattutto ora che devi riorganizzare la tua vita!

Oroscopo Branko Toro: Oggi dovrai prendere una pausa dalla quotidianità di sempre: sei stanco, ma le soddisfazioni arriveranno, magari come bel regalo di Natale. Occhio alla dieta!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Il tuo intuito non sbaglia mai, quindi devi seguirlo e capire dove ti porta. Occhio alle discussioni: prenditi una pausa, allontanati dalle polemiche perché ne hai davvero bisogno!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Non devi pensare alle cose superficiali, ma devi concentrarti su quello che è davvero importante per te, nella tua vita. Devi, insomma, fare chiarezza!

Oroscopo Branko Leone: Finalmente hai preso in mano le redini della tua vita, sei protagonisti e non avrai difficoltà a convincere gli altri a starti vicino. Cerca di essere leggero, spensierato: ora puoi esserlo, senza paure!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi meglio collaborare perché hai voglia di impegnarti, di sentirti utile. Occhio alla dieta: hai bisogno anche di riposare un po’ di più!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi devi concentrarti di più sul lavoro, ma anche su te stesso e le tue passioni. Bene la forma fisica, continua così!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ agitato e confuso, non sai bene come muoverti e cosa fare. Che ne dici di ascoltare di più il tuo corpo? Forse ti darà delle giuste indicazioni!

Oroscopo Branko Sagittario: La giornata trascorrerà senza intoppi, ma dovrai iniziare a fare chiarezza nel tuo cuore. E senza discussioni: sempre con calma!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei energico, determinato, ottimista e le stelle sono dalla tua parte: non puoi chiedere di meglio, ma devi rallentare un po’ il ritmo!

Oroscopo Branko Acquario: I cambiamenti sono dietro l’angolo, quindi devi darti da fare. E basta con questi sensi di colpa, sono inutili: devi solo ricaricare un po’ le batterie e fare il pieno di energia!

Oroscopo Branko Pesci: Chi ti sta attorno ti ama, ma non puoi piacere a tutti e non puoi essere alla ricerca costante di consenso. Devi essere te stesso, senza paura. Che ne dici di fare una bella passeggiata rigenerante? Ti aiuterà ad affrontare al meglio la settimana, che è appena iniziata!