Oroscopo Branko 15 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati di giovedì

Oroscopo Branko giovedì 15 dicembre 2022. Mancano esattamente 10 giorni al Natale e questo resta uno dei periodi più amati da grandi e piccini, nonostante il freddo che sta facendo capolinea in Italia. Siamo a giovedì, il weekend si avvicina e molti potranno staccare dal lavoro. E dedicarsi ai regalini, quelli da mettere sotto l’albero. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo? E in amore arriveranno delle belle sorprese? C’è qualcuno che potrà lasciarsi andare alla passione? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali per ogni segno, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 15 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Devi essere più attento e ascoltare le persone che ti sono accanto: qualcuno ha bisogno dei tuoi preziosi consigli. Ma basta con le cattive abitudini e le polemiche. Sono inutili!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei onesto, forse più del solito e ti stai avvicinando a persone sincere, che ti vogliono bene. La stanchezza, però, si fa sentire: hai davvero bisogno di prenderti una pausa da tutto!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei tranquillo, calmo, pacato e con questo atteggiamento chi ti sta vicino si sente al sicuro. Sei energico e hai voglia di costruire, insomma di mettere in pratica le idee. Che non ti mancano!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi fare una scelta importante e, quindi, devi ponderare bene tutto e fare chiarezza nel tuo cuore. Ma tutto con calma e senza fretta!

Oroscopo Branko Leone: I bambini ti amano, tu sei vero e onesto: non sai portare le maschere e chi ti sta vicino lo sta capendo giorno dopo giorno. Bene anche la dieta, continua così!

Oroscopo Branko Vergine: Le idee non ti mancano, ma devi rimboccarti le maniche e andare avanti. Senza perdere tempo. La stanchezza, però, inizia a farsi sentire!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei molto testardo, ma grazie a questo stai raggiungendo tutti gli obiettivi. E stai sorprendendo chi ti sta vicino. In ogni caso, hai bisogno di riposarti un po’!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi rallentare i ritmi perché a volte fai troppe cose. E contemporaneamente. Hai bisogno di fare chiarezza nel tuo cuore e capire quello che è davvero importante nella tua vita!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai una visione ampia del mondo, ma avrai qualche difficoltà perché non sai come approcciarti a una persona totalmente diversa da te. E dal tuo punto di vista. La stanchezza, poi, si fa sentire: che ne dici di un giorno di relax?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Devi parlare un po’ di più, le persone ti vogliono bene, ma a volte non ti capiscono. Le opportunità non mancano, devi solo buttarti a capofitto in nuove avventure!

Oroscopo Branko Acquario: Devi andare avanti per la tua strada, capire quali sono le cose che ti fanno stare bene. E quali sono le tue priorità, senza essere troppo severo con te stesso e con gli altri!

Oroscopo Branko Pesci: Dai spesso importanza agli altri e a volte dimentichi te stesso, le tue priorità. Devi ritrovarti e ascoltare di più il tuo corpo!