Oroscopo Branko 16 dicembre 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 16 dicembre 2022. La freddissima settimana di dicembre sta per giungere al capolinea e molti hanno già attivato il conto alla rovescia perché manca davvero poco al Natale. E alle feste, quelle amate da grandi e piccini. Siamo a venerdì, il weekend si avvicina e molti hanno già in mente cosa fare sabato e domenica. Ovviamente i fortunati, quelli che potranno staccare un po’ la spina dal lavoro e dalla quotidianità di sempre. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo venerdì sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali per ogni segno, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 16 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Devi stare attento perché chi ti sta vicino a volte prova invidia nei tuoi confronti. Basta con le cattive abitudini: devi capire quello che è davvero importante per te e per la tua vita!

Oroscopo Branko Toro: Sei onesto, calmo, determinato e oggi riuscirai a staccarti dalle polemiche perché hai capito, finalmente, che non portano a nulla di buono. La stanchezza, però, si fa sentire: che ne dici di prenderti una pausa?

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei tranquillo, ispiri fiducia alle persone che ti sono vicine. E l’energia non ti manca: devi continuare così perché la strada è quella giusta!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi fare una scelta importante, quindi hai bisogno di fare chiarezza nella tua vita. Devi mantenere la calma perché la fretta non è mai la giusta alleata!

Oroscopo Branko Leone: I bambini ti amano, tu sei così solare e rendi ogni giornata meravigliosa. Devi, però, capire che non sei invincibile: devi mantenere la calma e stare con i piedi per terra!

Oroscopo Branko Vergine: Hai veramente tante idee e devi solo metterle in pratica. Stai, infatti, già pensando a dei progetti, ma prima devi tornare in forma. E hai bisogno di un po’ di riposo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei determinato, temerario e stai sorprendendo, sempre di più, chi ti sta accanto. Devi continuare così, ma il fisico ti chiede un po’ di pietà perché la stanchezza inizia a farsi sentire!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi rallentare un po’ i ritmi, a volte sei frenetico e vuoi fare troppe cose e contemporaneamente. Basta con le cattive abitudini, devi fare chiarezza nel tuo cuore!

Oroscopo Branko Sagittario: Non riesci a capire le persone che la pensano totalmente in maniera diversa da te. Da te che sei così aperto a nuove prospettive. Oggi, tra l’altro, sei un po’ stanco, più del solito!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di parlare con chi ti sta accanto, devi mantenere la calma. Le opportunità non ti mancano, ma devi ricaricare un po’ di più le batterie!

Oroscopo Branko Acquario: Sei un po’ troppo intransigente e questo non è sempre un bene. Che ne dici di scendere a compromessi?

Oroscopo Branko Pesci: Hai veramente tanti impegni, ma a volte dimentichi anche te stesso. E sbagli: devi ascoltare il tuo corpo e ritrovare il tuo equilibrio!