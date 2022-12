Oroscopo Branko 19 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati di lunedì

Oroscopo Branko lunedì 19 dicembre 2022. Mancano sempre meno giorni al Natale, il conto alla rovescia si può attivare e questa è forse la settimana, la prenatalizia, più amata da tutti. In ogni caso, però, il weekend è andato, è lunedì e bisogna ripartire con la quotidianità di sempre. Tra lavoro, ultimi regalini da comprare, studio e preparativi. Ma non siete curiosi di sapere come inizierà questa settimana? Si partirà con il piede giusto in vista delle festività? Ci saranno sorprese e colpi di scena? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre precise e puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 19 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Hai dei piani da seguire, degli obiettivi, ma la creatività e la volontà di fare non ti mancano. Le sorprese arriveranno, ma devi mantenere la calma. E, forse, fare più attività fisica: ti farà sentire meglio!

Oroscopo Branko Toro: La settimana parte alla grande e la giornata è tutta da vivere. Devi darti da fare: non puoi isolarti proprio oggi, che le stelle ti sorridono. E sono dalla tua parte!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Le belle notizie sono in arrivo: hai finalmente raggiunto il tuo equilibrio, sai come muoverti. Ma devi fare attenzione alla dieta e capire qual è quella giusta e sana per te!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei un po’ contraddittorio, ancora non sai bene cosa fare e come muoverti. Devi fare attenzione anche a quello che dici perché a volte le parole feriscono. E tu sei sempre così pungente!

Oroscopo Branko Leone: Le opportunità non mancano, devi approfittare di questa giornata e fare anche nuove amicizie. Gli incontri sono favoriti e la strada, quella che stai percorrendo, è giusta: continua così!

Oroscopo Branko Vergine: Sei sempre testardo e determinato, ma ora anche un po’ più spensierato. Cerca di parlare di più, di dire quello che pensi senza paura!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei di ottimo umore, gli incontri e le amicizie sono favorite. Devi, però, ritrovare la calma: ti servirà per pianificare tutto, anche queste feste imminenti!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi prendere delle decisioni importanti: è arrivato, quindi, il momento di fare delle scelte, ma devi sempre riflettere bene. La fretta non ti aiuta!

Oroscopo Branko Sagittario: Le soddisfazioni stanno per arrivare. E finalmente, dopo tanti sacrifici. Cerca di allentare il ritmo e di capire, scavando dentro te stesso, quali sono le tue priorità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei più affascinante del solito, quindi se il tuo cuore è libero non puoi e non devi isolarti. Anzi, devi uscire perché gli incontri sono favoriti!

Oroscopo Branko Acquario: Sei, ancora una volta, protagonista della tua vita e al centro dell’attenzione. Questo è un bene perché non fai certo fatica a convincere chi ti sta accanto a lavorare con te, ma è meglio evitare le polemiche!

Oroscopo Branko Pesci: Non puoi sempre avere ragione e questo devi capirlo bene. A volte sei intransigente, diffidente ed è un peccato perché rischi di sprecare energia. Utile per altro!