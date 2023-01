Oroscopo Branko 2 gennaio 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko 2 gennaio 2023. Il nuovo anno è finalmente arrivato e anche questa giornata è pronta a partire! Nonostante sia lunedì l’aria di festa è ancora palpabile, rendendo ogni nostro impegno maggiormente dolce e indolore da svolgere. L’attenzione è adesso tutta rivolta all’arrivo della Befana, avete già preparato la calza? Tra un dolcetto e l’altro, scommetto però che non vedete l’ora di sapere cosa vi riserveranno le stelle in questa fredda giornata di gennaio! Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non sbaglia e non delude mai!

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo Branko 2 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: In amore serve un’attenzione maggiore verso il partner, mostrati disponibile e le tensioni si scioglieranno come neve al sole. Sul lavoro buone intuizioni in arrivo.

Oroscopo Branko Toro: Stelle interessanti per l’amore, perché non organizzi qualcosa di piacevole insieme al partner? Sul lavoro una richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Oroscopo Branko Gemelli: Bello questo cielo per i sigle, non chiuderti in casa ma allarga il giro delle tue conoscenze. Sul lavoro attenzione a qualche ritardo di troppo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che invita a trovare il giusto equilibrio nella coppia, cerca di essere maggiormente tollerante. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma il tuo impegno verrà ricompensato.

Oroscopo Branko Leone: In amore, se hai la persona giusta al tuo fianco con queste stelle potresti davvero pensare ad un progetto importante da mettere in cantiere da qui ai prossimi mesi. Sul lavoro definisci bene i termini di un accordo.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per i single, se hai nel cuore una persona fatti avanti! Sul lavoro invece definisci bene le clausole di un accordo.

Oroscopo Branko 2 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Se sei solo faresti bene ad allargare la cerchia dei tuoi contatti, emozioni interessanti in arrivo. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Scorpione: In amore ci vuole prudenza, se tieni il piede in due scarpe è giunto il momento di prendere una decisione. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, novità in arrivo.

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per i sentimenti. A Natale potresti aver conosciuto una persona carina, non fartela scappare. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, non esitare a delegare se senti di non potercela fare da solo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cielo interessante per l’amore, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro la tua diligenza sarà premiata.

Oroscopo Branko Acquario: Le coppie di lunga data potrebbero pensare ad un progetto importante da attuare entro la primavera. Sul lavoro invece desideri metterti in gioco e le occasioni per farlo non mancheranno.

Oroscopo Branko Pesci: In amore sei piuttosto confuso. Ti interessa una persona ma non riesci a capire le sue reali intenzioni. Sul lavoro vorresti maggiori garanzie ma a breve qualcosa si sbloccherà.