Oroscopo Branko 20 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko martedì 20 dicembre 2022. Mancano solamente cinque giorni al Natale, dopodiché potremo ufficialmente inaugurare la stagione delle feste. Tutt’intorno è un tripudio di festa, di colori e l’atmosfera è davvero magica e suggestiva. Prima di buttarvi a capofitto nelle festività, non siete curiosi di sapere come inizierà questa giornata? Si partirà con il piede giusto o ci saranno dei contrattempi? Qualcuno troverà l’amore o ricevere un’interessante offerta di lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre precise e puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo Branko 20 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Bello questo cielo per l’amore che finalmente torna ad essere protagonista nella tua vita! Se hai la persona giusta al tuo fianco potresti anche pensare in grande. Novità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Branko Toro: Piano piano stai ritrovando fiducia in te stesso e queste feste ti aiuteranno a scioglierti un po’. Chissà che non arrivi un’interessante proposta sotto l’albero. Incontri favoriti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Quello di oggi è un cielo che invita alla prudenza, in amore ultimamente c’è stato qualche battibecco di troppo e hai bisogno di fare il punto della situazione. Sul lavoro valuta bene una proposta.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle intriganti oggi per il segno del Cancro che finalmente potrà dire addio a vecchi problemi del passato ritornando a vivere delle emozioni autentiche. Sul lavoro favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Leone: Bello questo cielo per chi desidera mettersi in gioco e, perché no, progettare qualcosa di bello in vista del futuro. Cambiamenti in arrivo anche sul lavoro.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi qualcosa potrebbe sfuggire al tuo controllo. Non agitarti inutilmente e, se necessario, chiedi consiglio ad un esperto. Belle emozioni in arrivo per i cuori solitari.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che invita alla cautela quello di oggi. In amore c’è un po’ di maretta, non rimuginare troppo su eventi passati. A lavoro invece, cerca di non alimentare inutili polemiche.

Oroscopo Branko Scorpione: Stelle interessanti per l’amore, se sei solo cosa aspetti a guardarti intorno? Sul lavoro sei dubbioso e avresti bisogno di maggiori garanzie.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina dunque metti al bando ogni reticenza e lasciati andare. Sul lavoro una tua proposta potrebbe trovare accoglimento.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore ci vuole pazienza, ultimamente è come se non ti andasse bene nulla. Sul lavoro non ci sono grandi stravolgimenti ma gli altri apprezzeranno particolarmente il tuo operato.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle intriganti per l’amore, favoriti gli incontri dunque non chiuderti in casa! Sul lavoro è tempo di capire in che direzione far andare la propria vita, valuta bene un accordo.

Oroscopo Branko Pesci: Ti interessa una persona ma non riesci a capire a quale gioco stia giocando, non escludo la possibilità di un aut aut. Sul lavoro alterni momenti di tensione a momenti più rilassati, cerca di capire quali sono le tue reali priorità.