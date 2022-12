Oroscopo Branko 21 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko mercoledì 21 dicembre 2022. Mancano davvero pochissimi giorni a Natale e l’aria di festa inonda città, borghi e paesi! Avete terminato i regali oppure ci penserete all’ultimo minuto? Qualunque cosa decidiate di fare, scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle in questo mercoledì pre natalizio. Si partirà con il piede giusto o ci saranno dei contrattempi? Qualcuno troverà l’amore o ricevere un’interessante offerta di lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre precise e puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 21 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cielo interessante per le coppie, non è esclusa la possibilità di mettere in cantiere qualche progetto importante. Sul lavoro attenzione ai termini di un accordo, rivedi con attenzione tutte le clausole.

Oroscopo Branko Toro: Se ti interessa una persona, cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro attenzione a qualche discussione con i colleghi, ultimamente sei piuttosto suscettibile.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Intrigante questo cielo per i single, chissà che dietro un’amicizia non si nasconda in realtà dell’altro. Sul lavoro hai delle buone idee, falle valere.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Buon momento per i sentimenti, finalmente sei pronto per rimetterti in pista. Sul lavoro cerca di stare calmo e non prendere decisioni avventate.

Oroscopo Branko Leone: Oggi potresti essere un po’ polemico con il partner, non lasciare che qualche battibecco di troppo mini la tua stabilità affettiva. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Vergine: Bello questo cielo per tornare ad emozionarsi riscoprendo emozioni autentiche, se sei single guardati intorno. Stelle propizie sul lavoro, il tuo impegno verrà ricompensato.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che parla d’amore quello di oggi e, finalmente, dopo giorni turbolenti torna il sereno nella coppia. Sul lavoro se devi avanzare una richiesta muoviti per tempo.

Oroscopo Branko Scorpione: Periodo intrigante per i sentimenti ma attenzione a non tenere il piede in due scarpe! Sul lavoro i liberi professionisti potrebbero ottenere qualcosa in più!

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per coloro che desiderano portare avanti un progetto ed hanno al loro fianco la persona giusta. Sul lavoro una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento,

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore c’è ancora un po’ di tensione, prova ad essere maggiormente comprensivo con il partner. Stelle interessanti per il lavoro, una chiamata potrebbe cambiare le sorti della giornata.

Oroscopo Branko Acquario: Bello questo cielo per i single, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro novità, favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Pesci: Cielo interessante per l’amore, durante queste feste potresti conoscere una persona carina. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco ma non è tempo di fare scelte avventate.