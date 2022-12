Oroscopo Branko 22 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 22 dicembre 2022. Ci siamo, il momento più magico e suggestivo dell’anno sta per arrivare! Avete ultimato i regali o vi manca ancora qualcosa da mettere sotto l’albero? Le tanto desiderate vacanze del lavoro stanno, finalmente, per arrivare ma scommetto che nell’attesa siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle in questo frizzante giovedì pre natalizio. Si partirà con il piede giusto o ci saranno dei contrattempi? Qualcuno troverà l’amore o ricevere un’interessante offerta di lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre precise e puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 22 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Tieni a freno la lingua quest’oggi, altrimenti potresti ferire la sensibilità altrui. Sul lavoro è tempo di capire in che direzione far andare la tua vita.

Oroscopo Branko Toro: Belle queste stelle per l’amore, se hai da poco conosciuto una persona carina non lasciartela scappare. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei rallentamenti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per i single, nuovi incontri all’orizzonte, quindi cerchia di allargare il giro delle tue conoscenze. Sul lavoro non dare adito a polemiche ma esponi razionalmente il tuo pensiero.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che parla d’amore quello di oggi, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro definisci bene i termini di un accordo.

Oroscopo Branko Leone: Oggi con il partner potrebbero esserci delle discussioni, sii più tollerante. Sul lavoro invece la fatica si fa sentire ma il tuo sforzo verrà ricompensato.

Oroscopo Branko Vergine: Le coppie di lunga data potrebbero mettere in cantiere un progetto importante nel corso dei prossimi mesi. Sul lavoro non è il momento di azzardare, attenzione alla finanze.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cielo interessante per i single, finalmente l’amore torna protagonista nella tua vita regalandoti delle emozioni sincere. Sul lavoro se non riesci a fare tutto chiedi una mano ad un collega fidato.

Oroscopo Branko Scorpione: Se hai nel cuore una persona è arrivato il momento di essere chiaro, solo in questo modo potrai capire se i tuoi sentimenti sono ricambiati o meno. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, in arrivo novità.

Oroscopo Branko Sagittario: Bello questo cielo per i sentimenti, gli amori nati da poco hanno una marcia in più! Sul lavoro c’è maggiore serenità, una tua richiesta verrà accolta.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente in amore è tornato il sereno e c’è maggiore complicità con il partner! Sul lavoro non ci sono grandi stravolgimenti, i tuoi sforzi vengono riconosciuti e i colleghi apprezzano la tua compagnia.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante per movimentare i propri affari di cuore e perché no, conoscere una persona con la quale pensare di potersi ‘sistemare’. Sul lavoro oggi potrebbero esserci dei contrattempi, fai lo stretto necessario.

Oroscopo Branko Pesci: Se ti interessa una persona cerca di capire quali sono le sue reali intenzioni, altrimenti rischi di perdere tempo. Sul lavoro cerchi maggiori garanzie, non temere, qualcosa si sta muovendo.