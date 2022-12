Oroscopo Branko 24 dicembre 2022: le previsioni segno per segno per la Vigilia di Natale

Oroscopo Branko sabato 24 dicembre 2022. A molti quasi sicuramente non sembrerà vero, ma è già arrivata la Vigilia di Natale, quella sera magica amata da grandi e piccini. C’è chi aspetta Babbo Natale con ansia, chi non vede l’ora di trascorrere qualche ora in famiglia. Tra regali da aprire, calore e gioia. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata speciale sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprire cosa accadrà con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko. Con la speranza che questa Vigilia sia speciale per tutti, nessuno escluso.

Oroscopo Branko 24 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sarà la giornata più bella di sempre: devi seguire i tuoi istinti, non ascoltare nessuno perché finalmente hai raggiunto il giusto equilibrio. E il cielo ti sorride in questa giornata magica!

Oroscopo Branko Toro: Sei un po’ confuso, non sai bene come agire e questo ti spaventa. Che ne dici di staccare la spina dalla quotidianità e di trascorrere qualche ora in famiglia? Ti farà bene!

Oroscopo Branko Gemelli: Basta domande, ora arriveranno le risposte e le conferme, quelle che aspettavi da tempo. Con forza e determinazione riuscirai a superare tutti gli ostacoli e ad andare avanti. Continua così!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi, con calma e usando la testa, sarai in grado di uscire da una situazione difficile. Ma occhio al nervosismo e alla stanchezza, che iniziano a farsi sentire!

Oroscopo Branko Leone: La fortuna è dalla tua parte, gli incontri sono favoriti e per questa vigilia di Natale non puoi chiedere di meglio. Cerca, però, di riposarti un po’ perché la stanchezza inizia a farsi sentire!

Oroscopo Branko Vergine: Devi cercare di dimenticare il passato, di imparare dagli errori e di andare avanti. Basta con i sensi di colpa: non portano da nessuna parte, goditi questa giornata!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di tenere sotto controllo le emozioni: oggi sei forte, coraggioso, ottimista. Ma devi fare attenzione alla dieta: dai, è Natale uno sgarro alla regola ci sta!

Oroscopo Branko Scorpione: Prima di agire e di prendere una decisione importante devi riflettere, non puoi fare tutto dettato dalla fretta. La direzione è quella giusta, ma non devi perdere di vista i tuoi obiettivi!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai bisogno di rilassarti, di prenderti una pausa perché stai facendo troppe cose. E contemporaneamente. Forse è il caso di rallentare il ritmo e di approfittare di queste feste per ricaricare le batterie!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Le belle notizie stanno per arrivare e la fiducia non ti manca. Cerca di mantenere la calma e di approfittare di questa vigilia per stare con le persone che ami!

Oroscopo Branko Acquario: Devi essere fedele a te stesso, alle tue idee. L’equilibrio non manca, ma devi mantenere questo ottimismo per affrontare al meglio la giornata!

Oroscopo Branko Pesci: Tutto attorno a te corre e in modo frenetico. Ma tu non devi perdere di vista i tuoi obiettivi: se senti la necessità di stare da solo fallo. A volte staccare la spina da tutto e tutti è un bene!