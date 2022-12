Oroscopo Branko 26 dicembre 2022: cosa dicono le stelle per il giorno di Santo Stefano, le previsioni

Oroscopo Branko di Santo Stefano lunedì 26 dicembre 2022. Il giorno di Natale è andato, ma oggi si deve ancora festeggiare: è Santo Stefano e molti approfitteranno di questa giornata per trascorrere ancora qualche ora in famiglia. O, magari, per fare una gita fuori porta. La settimana, quindi, inizia nel migliore dei modi, poi molti dovranno ritornare al lavoro prima della fine dell’anno. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo lunedì così magico e speciale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno di voi sta già progettando qualcosa di bello? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 26 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: La fiducia non ti manca e ora riuscirai, finalmente, a trasformare tutti i tuoi sogni e i tuoi desideri in realtà. Dopo tanta fatica ce la farai, le stelle ti sorridono e in questo lunedì di festa non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Branko Toro: Sei un po’ stanco, pensi sempre agli altri e troppo poco a te. Devi cercare di andare oltre, di superare i problemi e di trascorrere questa giornata in famiglia perché te lo meriti e ti farà solo che bene!

Oroscopo Branko Gemelli: Il Natale è andato, ma le soddisfazioni stanno per arrivare: devi credere solo di più in te stesso e nelle tue capacità. Ce la farai!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi essere speranzoso perché non puoi perdere l’entusiasmo che, con tanto sacrificio, sei riuscito ad ottenere. Devi mantenere la calma e ascoltare di più il tuo corpo: forse devi riposare di più!

Oroscopo Branko Leone: Oggi sei libero più che mai, ma devi fare attenzione perché a volte con le parole ferisci. E sarebbe davvero un peccato ‘rovinare’ questo giorno così magico e di festa!

Oroscopo Branko Vergine: Hai dei piani e degli obiettivi, quindi devi seguire la tua strada, anche se la stanchezza si fa sentire e l’energia è sempre meno. Approfitta di questa giornata per riposare e ricaricare un po’ le batterie!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei calmo, riflessivo e così, con questa pazienza, riuscirai a superare tutti gli ostacoli e i conflitti. Ma meglio non perdere di vista i tuoi obiettivi!

Oroscopo Branko Scorpione: Ora sei in grado di capire i problemi degli altri, di ascoltare di più. E ti toccherà fare chiarezza anche nel tuo cuore!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei sereno, felice, ma oggi dovrai anche fare un passo indietro e iniziare a fare il resoconto del 2022: sei pienamente soddisfatto o si poteva fare di meglio?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: L’ottimismo non ti manca, sei energico, determinato e la forma fisica, nonostante le abbuffate di Natale, è al top. Devi continuare così!

Oroscopo Branko Acquario: Le opportunità non mancano e le soddisfazioni neppure. Devi solo capire qual è la strada giusta da seguire e andrà tutto per il verso giusto!

Oroscopo Branko Pesci: Chi ti sta attorno ti ama, è energico e questo fa solo che bene al tuo umore. Sei pieno di vita, di voglia di fare e questa giornata di festa per i nati sotto il segno dei Pesci sarà indimenticabile!