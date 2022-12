Oroscopo Branko 28 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko 28 dicembre 2022. Mancano pochi giorni e poi potremo salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023! Come trascorrerete la notte di San Silvestro, rimarrete a casa con i parenti oppure festeggerete con gli amici? Nell’attesa di dare il benvenuto al nuovo anno scommetto però che siete tutti curiosi di sapere come andrà questo martedì ancora così magico e speciale. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno di voi sta già progettando qualcosa di bello? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 28 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cielo interessante per l’amore, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro invece una tua proposta potrebbe trovare accoglimento.

Oroscopo Branko Toro: In amore quest’oggi è meglio non tirare troppo la corda, ultimamente c’è stato qualche battibecco di troppo. Sul lavoro favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Gemelli: In amore oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina dunque non restare chiuso in casa. Sul lavoro invece cerca di definire bene i termini di un accordo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle intriganti per l’amore, se da poco hai conosciuto una persona carina porta avanti la frequentazione. Sul lavoro attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Branko Leone: In amore se con il partner c’è qualcosa che non va sii chiaro e non lasciare che qualche malinteso mini la serenità della coppia. Sul lavoro c’è aria di novità.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle interessanti per chi vuole mettersi in gioco e riscoprire dei sentimenti autentici. Sul lavoro invece non tergiversare ma valuta bene i termini di un accordo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stelle interessanti per l’amore ma non chiuderti in casa, piuttosto cerca di allargare la cerchia dei tuoi contatti. Sul lavoro non dare adito ad inutili polemiche.

Oroscopo Branko Scorpione: Se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? I nuovi incontri hanno una marcia in più. Sul lavoro non farti spaventare dalle responsabilità, sarai perfettamente in grado di affrontarle.

Oroscopo Branko Sagittario: Se desideri metterti in gioco questo è il momento giusto per riscoprire la bellezza di un’emozione sincera, non escludo che a Natale un incontro possa essersi rivelato prezioso. Novità in arrivo per gli affari.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente in amore è tornato il sereno, organizza con il partner qualcosa di piacevole. Sul lavoro non dare adito a polemiche ma pensa all’obiettivo e vai avanti per la tua strada.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle interessanti per l’amore, le coppie che nascono adesso hanno una marcia in più! Sul lavoro non è il momento di fare passi azzardati, cerca piuttosto di capire quali sono le tue reali necessità.

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di innamorarti e questo cielo invita a darsi da fare! Mi raccomando però, non rimuginare su ciò che è stato. A lavoro la stanchezza si fa sentire, hai decisamente bisogno di rilassarti e staccare la spina.