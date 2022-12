Oroscopo Branko 29 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko 29 dicembre 2022. Trascorso il Natale, la notte più frizzante dell’anno sta per arrivare! Quali sono i vostri programmi per il Capodanno, lo trascorrerete a casa o in un locale? Senza dubbio sono molti i propositi e gli auguri pronti a fare capolino con l’arrivo del nuovo anno ma scommetto che, tra un desiderio e l’altro, siete tutti curiosi di sapere come andrà questo giovedì ancora così magico e speciale. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 29 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi attenzione a qualche polemica di troppo in amore, ultimamente sei particolarmente suscettibile. Sul lavoro potresti ricevere delle proposte interessanti, valuta bene tutte le opzioni sul tavolo.

Oroscopo Branko Toro: Oggi una persona carina potrebbe bussare alla tua porta, è il momento di abbandonare ogni remora e lasciarsi andare ai sentimenti. Sul lavoro i liberi professionisti potrebbero ottenere qualcosa in più.

Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per le coppie, progetta qualcosa di bello insieme al partner! Sul lavoro non è il momento di compiere passi azzardati, stringi i denti.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Belle queste stelle per l’amore, hai voglia di tornare a provare emozioni autentiche e quest’oggi potresti essere accontentato. Sul lavoro in arrivo delle riconferme.

Oroscopo Branko Leone: In amore sei un po’ confuso anche se ti interessa una persona è come se avessi paura di lasciarti andare. Sul lavoro vorresti maggiori garanzie, sii paziente e il tuo impegno sarà ricompensato.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle positive per l’amore, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro non essere eccessivamente pignolo, potresti attirarti le ire dei colleghi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi il tuo charme non passerà inosservato e una persona che non rivedevi da tempo potrebbe risvegliare il tuo interesse. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, cerca di ritagliarti del tempo per te stesso.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante quello di oggi, perché non organizzi una bella gita fuori porta con la tua dolce metà? Lo spirito e il corpo ne usciranno rinvigoriti.

Oroscopo Branko Sagittario: Le coppie di lunga data potrebbero anche decidere di mettere in cantiere un progetto importante mentre i single avranno maggiori occasioni d’incontro. Sul lavoro cerca di delegare qualcosa, non puoi avere sempre tutto sotto controllo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente anche in amore torna a splendore il sereno. Questo ti dona una bella carica che non passerà certamente inosservata agli occhi di una persona speciale. Novità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti avere qualcosa da recriminare al partner, ultimamente sei piuttosto nervoso ma non riversare i malumori nella coppia. Sul lavoro favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Pesci: Periodo ideale per rimettere in moto il cuore! Se ti interessa una persona è giunto il momento di farsi avanti! Il lavoro ti tiene sulle spine ma la tua perseveranza ti porterà lontano.