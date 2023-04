Oroscopo Branko 29 e 30 aprile 2023: le previsioni del weekend segno per segno

Oroscopo Branko weekend. Ci siamo, finalmente il momento più atteso della settimana sta per arrivare! Il fine settimana è sinonimo di relax ed ora che la bella stagione è arrivata, la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta si fa sentire! Quali programmi avete per il weekend: resterete in compagnia dei vostri familiari oppure ne approfitterete per fare una bella e rigenerante gita fuori porta? Qualunque siano i vostri programmi scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle sabato 29 e domenica 30 aprile! Ecco le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko weekend: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo weekend Ariete: stelle positive per l’Ariete, una bella energia caratterizza il tuo essere e gli altri guarderanno al tuo esempio con stima ed ammirazioni. In amore il cuore torna finalmente ad emozionarsi, nuovi incontri favoriti.

Oroscopo weekend Toro: cielo intrigante per i sentimenti, se sei solo cosa aspetti a guardarti intorno? Un’amicizia potrebbe in realtà rivelarsi qualcosa di più! Sul lavoro la fatica si fa sentire ma alla fine le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo weekend Gemelli: bene l’amore, le coppie di lunga data non esiteranno a mettere in cantiere un progetto importante da qui all’estate. Sul lavoro invece hai tante cose da fare e alle volte non riesci a tenere tutto sotto controllo, se necessario chiedi l’aiuto di un collega fidato.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo weekend Cancro: cielo positivo per i sentimenti, hai voglia di tornare ad emozionarti e se di recente nella tua vita è entrata una persona carina non fartela scappare. Sul lavoro buone occasioni in vista dell’estate.

Oroscopo weekend Leone: in amore non è il momento di alimentare inutili polemiche con il partner. Cerca anzi di dimostrarti maggiormente comprensivo ed accogliente. Sul lavoro hai tante cose da fare e alla sera arrivi a casa stremato.

Oroscopo weekend Vergine: dovrai fare i conti con qualche contrattempo di troppo ma alla fine la giusta organizzazione ti permetterà di spuntarla. In amore dedica più tempo al partner, perché non approfitti del fine settimana per organizzare qualcosa di carino?

Cosa ci riserveranno le stelle sabato 29 e domenica 30 aprile? Le previsioni di Branko per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo weekend Bilancia: stelle decisamente positive in amore, se hai conosciuto una persona carina non fartela scappare. È fisiologico avere delle remore ma alla fine il tempo ti darà tutte le risposte che stai cercando. Sul lavoro un vecchio ruolo ti ha stancato ma le occasioni per mettersi in gioco e dimostrare il tuo valore non mancheranno.

Oroscopo weekend Scorpione: bello questo cielo per gli incontri, se sei solo lasciati andare alle emozioni senza pensare troppo al futuro. Sul lavoro potrebbero esserci degli imprevisti, non andare nel panico ma procedi con calma facendo una cosa per volta.

Oroscopo weekend Sagittario: in amore qualche malinteso potrebbe minare la serenità della coppia. Dimostrati maggiormente comprensivo con il partner e rimanda alla giornata di domenica le decisioni importanti. Sul lavoro interessanti novità in arrivo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo weekend Capricorno: stelle positive per l’amore anche se dovresti cercare di trascorrere più tempo con il partner. Perché non approfitti del weekend per organizzare qualcosa di carino. Sul lavoro le cose da fare non mancano ma il tuo impegno alla fine sarà ricompensato.

Oroscopo weekend Acquario: sei piuttosto nervoso in queste giornate, attenzione a non riversare i malumori nella coppia. L’amore richiede un po’ di pazienza, recupero da domenica. Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo weekend Pesci: momento decisamente positivo per l’amore, sei più sicuro di te e questo si nota anche nelle relazioni interpersonali. Se di recente hai conosciuto una persona carina e a modo, non fartela scappare. Sul lavoro invece hai voglia di metterti in gioco ma sii paziente, le occasioni per farlo non mancheranno.