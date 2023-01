Oroscopo Branko 3 gennaio 2023: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko 3 gennaio 2023. Il nuovo anno è finalmente arrivato e anche questa giornata è pronta a partire! Oggi è martedì e molti sono rientrati nella routine quotidiana, tra il lavoro e gli impegni di sempre. Tuttavia, le feste non sono ancora finite. Manca all’appello l’appuntamento con la Befana, avete già preparato la calza? Tra un dolcetto e l’altro, scommetto però che non vedete l’ora di sapere cosa vi riserveranno le stelle in questa nuova giornata di gennaio! Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non sbaglia e non delude mai!

Oroscopo Branko 3 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: In amore la giornata parte con qualche dubbio di troppo, recupero in serata. Sul lavoro cerca di non sovraccaricarti, altrimenti arriverai a casa stremato.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per i sentimenti, se ti interessa una persona buttati! Sul lavoro favoriti i nuovi accordi.

Oroscopo Branko Gemelli: Se sei single dovresti guardarti attorno, incontri interessanti all’orizzonte. Bel cielo per i liberi professionisti, soddisfazioni in arrivo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che invita alla prudenza, oggi con il partner potrebbero esserci degli screzi di troppo. Sul lavoro attenzione a non mettere troppo carne al fuoco, potresti non riuscire a gestire tutto.

Oroscopo Branko Leone: Cielo interessante per i sentimenti, se di recente hai conosciuto una persona carina non fartela scappare. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco sperimentando ruoli professionali diversi dal solito.

Oroscopo Branko Vergine: In amore le coppie di lunga data da qui alla primavera potrebbero mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko 3 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bello questo cielo per l’amore, se hai nel cuore una persona fatti avanti! Sul lavoro hai tante cose da fare ma cerca di ritagliarti anche del tempo per te stesso.

Oroscopo Branko Scorpione: Per i sentimenti è un periodo di alti e bassi, quest’oggi cerca di non alimentare inutili polemiche. Sul lavoro una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo intrigante per l’amore, bene i single! Incontri favoriti e all’insegna della passionalità. Sul lavoro è tempo di stipulare nuovi accordi, fai valere le tue intuizioni!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore è finalmente tornato il sereno, le coppie di lunga data possono pensare di costruire qualcosa di importante con il partner. Sul lavoro novità in arrivo.

Oroscopo Branko Acquario: Se sei single dovresti allargare la cerchia dei tuoi contatti, chissà che un nuovo incontro non posso rivelarsi foriero di belle emozioni. Sul lavoro attenzione alle clausole di un accordo.

Oroscopo Branko Pesci: L’amore torna finalmente protagonista nella tua vita, hai voglia di tornare ad emozionarti e con questo bel cielo le occasioni non mancheranno. Sul lavoro desideri maggiori garanzie, abbi pazienza, da maggio le cose andranno meglio.