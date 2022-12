Oroscopo Branko 30 dicembre 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko 30 dicembre 2022. Il Natale è andato e ora il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissime ore alla fine del 2022. E ci toccherà dare il benvenuto al 2023. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo venerdì, l’ultimo dell’anno? Avete già progetti e programmi per il Capodanno? Non ci resta che scoprire come andrà, dal punto di vista lavorativo e sentimentale, con le previsioni, sempre precise e puntuali, dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai le aspettative di nessuno, con la speranza che il 2022 si concluda in bellezza. E inizi altrettanto bene il nuovo anno!

Oroscopo Branko 30 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Non devi pensare al superfluo e all’apparenza, ma devi capire quali sono le tue priorità. E quali sono i tuoi obiettivi. Cerca di tenere a freno gli impulsi e di andare avanti così perché il 2023 ti aspetta!

Oroscopo Branko Toro: Devi fare chiarezza nel tuo cuore, devi dire quello che pensi, senza paure. E senza sensi di colpo. Solo così riuscirai a fare i conti con il successo: la spontaneità vince sempre!

Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di seguire il tuo intuito, senza mettere nulla in discussione. Devi prenderti una pausa perché ti farà bene riposare un po’ e ripartire da zero, più carico ed energico che mai!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Non devi ascoltare i gossip, i pettegolezzi: devi capire chi sei, quanto vali e devi accettarti così come sei. Cerca di fare attenzione agli sbalzi di temperatura, meglio seguire una dieta sana ed equilibrata!

Oroscopo Branko Leone: Dopo tante fatiche e dopo tante porte chiuse in faccia, ora finalmente il successo sta per arrivare. E dovrai solo accogliere a braccia aperte le soddisfazioni!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei in grado di ascoltare di più, di capire i problemi ti chi ti sta accanto. E di aiutare chi ne ha bisogno. Bene anche la forma fisica, continua così!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bene il lavoro di squadra e il rapporto con i colleghi, ma oggi devi mantenere la calma. Perché c’è qualche invidioso, che cercherà di metterti i bastoni tra le ruote!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei un po’ indeciso, non sai bene cosa fare e cosa dire. Hai bisogno di ritrovare il tuo equilibrio e di dormire un po’ di più!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi è il giorno perfetto per perdonare, per fare la pace e dimenticare il male del passato. Devi continuare così e devi ritrovare un po’ di tranquillità!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di fare errori e di ascoltare i consigli di chi ti sta vicino e ti ama. A volte pensi solo a te stesso e sbagli!

Oroscopo Branko Acquario: Stai sognando, stai fantasticando e ti stai immaginando tutto il tuo futuro. Oggi però l’entusiasmo ti manca, devi ritrovarlo perché è un vero peccato lasciarsi andare così!

Oroscopo Branko Pesci: Devi mantenere la calma e capire quali sono i tuoi limiti. Occhio anche alla dieta, bisogna fare un po’ di detox dopo le feste!