Oroscopo Branko 31 dicembre 2022: le previsioni segno per segno per l’ultimo giorno dell’anno

Oroscopo Branko 31 dicembre 2022. Ultimo giorno dell’anno: a molti non sembra vero, ma il 2022 è davvero quasi finito e tra poche ore non ci resta che dare il benvenuto al 2023. Con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E sotto ogni punto di vista, da quello lavorativo a quello sentimentale. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo sabato così speciale? Avete già preparato il cenone per questa magica Vigilia? Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non sbaglia e non delude mai!

Oroscopo Branko 31 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Chi ti sta vicino ti ama e ha finalmente capito chi sei: ti apprezza con i tuoi difetti e con i tuoi pregi. Tutto procede a gonfie vele, ma devi fare attenzione alla dieta: meglio mangiare bene, anche se è difficile con queste feste!

Oroscopo Branko Toro: Devi cercare di uscire da questa situazione di stallo, devi farti coraggio e andare avanti. Anche ascoltando i consigli di chi ti ama e ti sta vicino. Che ne dici di riposare un po’ per cominciare il nuovo anno alla grande?

Oroscopo Branko Gemelli: Devi iniziare a fare una cernita e capire quali sono le cose davvero importanti nella tua vita. Non isolarti, devi dimostrare a tutti chi sei. E quanto vali. Ma prima forse devi cominciare proprio da te stesso: a volte non ti ami abbastanza!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Gli sforzi e le fatiche verranno ripagati, quindi puoi concludere in bellezza l’anno e festeggiare. Le idee non ti mancano e stai già pensando al 2023 e ai nuovi progetti: continua così!

Oroscopo Branko Leone: Sei un po’ troppo sensibile e tendi a metterti sulla difensiva. Cerca di lasciarti andare alle belle emozioni e di prenderti anche una pausa per ricaricare le batterie. E ricominciare da zero!

Oroscopo Branko Vergine: Devi fare i conti con te stesso e con gli ostacoli da superare. Che non sono pochi. Ma non devi buttarti giù perché stai costruendo, giorno dopo giorno, grandi cose e tutto andrà per il verso giusto!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stai finalmente capendo con chi hai a che fare, ma devi iniziare a fare chiarezza nel tuo cuore. Che ne dici di riposarti un po’ e di ricaricare le batterie per accogliere il nuovo anno?

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata sta trascorrendo bene e la serata è tutta da vivere. Ma occhio alle discussioni, anche se alcune sono costruttive e ti aiuteranno!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai finalmente capito cosa devi fare e hai piena fiducia in te stesso e negli altri. Occhio, però, alla dieta: devi ritrovare il giusto equilibrio!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei in grado di dire quello che pensi, di esprimerti liberamente. L’energia non ti manca, ma devi mostrarti per come sei. E senza paura: forza, tira fuori il coraggio!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei un po’ troppo impulsivo, ma devi iniziare a capire che ad ogni azione corrisponde una reazione. Cerca di divertirti, di non pensare al lavoro e di goderti questa fine dell’anno!

Oroscopo Branko Pesci: Puoi tirare, finalmente, un sospiro di sollievo perché tutti gli sforzi verranno ripagati. E la serenità è tornata a bussare alla tua porta!