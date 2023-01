Oroscopo Branko 5 gennaio 2023: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko 5 gennaio 2023. Siamo alla vigilia dell’Epifania e con questo appuntamento si chiuderanno definitivamente le festività. Oggi giovedì siamo sempre più vicini a un fine settimana che, per i più fortunati, durerà ben 3 giorni. Un’altra breve pausa dagli impegni quotidiani che ci consentiranno di prendere un’ulteriore boccata d’aria prima di rientrare a tutti gli effetti nella routine quotidiana. Ma per questo lungo weekend cosa hanno in serbo per noi le stelle? Cosa ci riserva quest’altra giornata del nuovo anno? Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non sbaglia e non delude mai!

Oroscopo Branko 5 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: È un momento particolarmente fortunato per i nati sotto questo segno che possono contare sui favori delle stelle. L’amore vi riserva belle sorprese, sia che siate già in coppia, sia che siate single. Questi ultimi potrebbero aver incontri interessanti. Mentre sul piano professionale nei prossimi giorni potreste ricevere una proposta interessante.

Oroscopo Branko Toro: Avete ancora un pochino da tribolare. Ma si tratta di un lasso temporale breve. Presto la fortuna tornerà a sorridervi sia sul piano dei sentimenti sia a livello professionale. Anzi nel lavoro, quest’anno, sono previste per voi tante belle sorprese.

Oroscopo Branko Gemelli: Cercate di non essere ambigui, la persona che avete al vostro fianco potrebbe scocciarsi di questi giochetti. State rischiando molto. Nel lavoro, al momento, tutto procede come al solito. Cercate di avere un po’ di pazienza arriveranno presto nuove occasioni professionali.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Siete troppo impazienti in questo periodo, ‘le cose arrivano a chi sa aspettare’ recita un proverbio. Forse è il caso che vi mettiate comodi lasciando da parte la vostra irrequietezza. Non è possibile sempre accelerare i tempi. La fortura busserà alla vostra porta molto presto.

Oroscopo Branko Leone: Pretendi sempre troppo di essere al centro dell’universo, cerca di ascoltare di più le richieste di chi hai intorno. La tua metà sta cercando da tempo di comunicarti qualcosa, ma sei sempre troppo concentrato su te stesso e non sei propenso ad ascoltare

Oroscopo Branko Vergine: L’amore va avanti a gonfie vele. Il rapporto si sta consolidando. Sii ottimista che anche nel lavoro stanno per arrivare delle proposte molto interessanti. Ma non buttarti a pesce, considera bene i pro e i contro prima di fare una scelta che ti condizionerà.

Oroscopo Branko 5 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: In questo periodo i nati sotto questo segno sono un po’ spigolosi. Cercate di prendere le cose con un pochino di filosofia, non sempre le cose vanno come si programmano.

Oroscopo Branko Scorpione: Sei ostinato e determinato e questi aspetti del tuo carattere verranno agevolati dalle stelle nel raggiungimento degli obiettivi lavorativi che ti sei prefissato. In amore, però, cerca di utilizzare più dolcezza…

Oroscopo Branko Sagittario: È un periodo fortunato per voi nati sotto il segno del Sagittario. La vostra audacia sarà ben ricompensata sia in amore che nel lavoro. Tutto scorre per il verso giusto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Il momento richiede grande concentrazione per voi che state attraversando un periodo complicato. La vostra testardaggine vi porterà fuori dall’impasse in cui vi trovate, ma cercate di restare lucidi per non sbagliare.

Oroscopo Branko Acquario: Attenti a questo vostro costante bisogno di libertà. Questa vostra caratteristica potrebbe costarvi cara in questi giorni, qualcuno a voi molto vicino potrebbe davvero stancarsi di aspettare che vi rendiate conto che aspetta solo un po’ della vostra attenzione.

Oroscopo Branko Pesci: Sarebbe opportuno che scendeste con i piedi per terra. Il vostro continuo sognare rischia di farvi perdere di vista le cose concrete della vita e, a volte, anche ottime opportunità