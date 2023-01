Oroscopo Branko 6 gennaio 2023: le previsioni segno per segno per il giorno dell’Epifania

Oroscopo Branko 6 gennaio 2023. Siamo arrivati al giorno dell’Epifania…quella che purtroppo tutte le feste porta via. Per la gioia di piccini (e non solo) oggi molti riceveranno la bella calza con i dolci, giusto per non farci mancare nulla dopo le abbuffate delle feste. E c’è chi approfitterà di questo ponte lungo per fare la valigia e partire, fare una gita fuori porta alla scoperta di posti magici. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata così speciale, l’ultima di festa? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non sbaglia e non delude mai. Vediamo come andrà l’Epifania 2023 secondo l’oroscopo!

Oroscopo Branko 6 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi dovrai, finalmente, togliere tutte le maschere e mostrarti così come sei: con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Bene l’amore e il lavoro, ma dovrai fare i conti con qualche piccolo ostacolo da superare. Niente di così difficile, per te!

Oroscopo Branko Toro: Hai le tue idee e oggi riuscirai a portarle avanti con fierezza, senza avere paura. E senza farti mettere i piedi in testa. A volte devi imparare a dire di no: lo so, tu hai paura di far soffrire, ma devi iniziare a mettere in primo piano te stesso. E i tuoi sogni!

Oroscopo Branko Gemelli: La creatività non ti manca: hai tante idee, molte originali e oggi darai libero sfogo a questo lato del tuo carattere. Bene anche l’amore, ma devi riposarti un po’ e prenderti una bella pausa dal lavoro e dalle tante responsabilità che hai!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi iniziare a pensare a questo nuovo anno, che è iniziato da poco. E a fare delle scelte, riflettendo bene, senza usare la fretta. I progetti non mancano, devono solo decollare: tempo al tempo e riuscirai a fare tutto. Intanto, goditi questa giornata in famiglia e con gli amici di sempre, che ti supportano e sono al tuo fianco!

Oroscopo Branko Leone: Tutto dipende da te, dalla tua forza di volontà e dalle tue scelte. Cerca di riflettere bene e di pensare al futuro, al 2023 e ai nuovi progetti. A volte dovrai anche correre dei rischi, ma fidati che ne varrà la pena. Inizia da oggi!

Oroscopo Branko Vergine: Sei molto impegnato sul lavoro: hai davvero tante responsabilità e tanti progetti da portare avanti. Cerca di staccare un po’ la spina, di riposare e di dedicare il tuo tempo, in questa giornata di festa, agli amici e al tuo partner. Hai delle priorità? Bene, inizia a seguire quelle senza distrazioni!

Oroscopo Branko 6 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei più affascinante e seducente del solito, quindi devi approfittare di questo momento e lasciarti andare all’amore. E alla passione. Cerca di iniziare da qui e passo dopo passo le soddisfazioni non mancheranno. Anche dal punto di vista lavorativo!

Oroscopo Branko Scorpione: Fai bene a sognare e a pensare in grande, ma devi anche capire che la realtà è una. E da questa non puoi scappare. Hai veramente tanti impegni, ma oggi puoi staccare la spina e rilassarti in famiglia. Che ne dici di una bella gita fuori porta, tra storia e paesaggi mozzafiato?

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei molto attento agli altri, alle loro esigenze e forse stai dimenticando un po’ la tua persona. Questo è un peccato: devi ritornare ad essere il protagonista della tua vita. Forza, ce la farai con un po’ di pazienza e tanta fatica: poi ti volterai indietro, guarderai davanti a te e lo spettacolo sarà magnifico!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei positivo, determinato, energico, in grado di superare anche le situazioni che ti sembravano difficili e impossibili. Cerca di lasciarti andare all’amore: a volte sei distratto e non dai al partner le attenzioni che merita!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei più affascinante del solito, ma cerca di non abusare di questo. Cerca di capire qual è la tua strada, quali sono i tuoi obiettivi e inizia a pianificare il 2023. Che è un anno nuovo tutto da vivere e da scrivere. Trascorri questa giornata in famiglia!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di iniziare qualcosa di nuovo, di stravolgere la tua vita, di cambiare tutto. A partire dal lavoro. Hai veramente tante idee, ma devi imparare a mantenere la calma senza strafare. Tempo al tempo, tutti i tuoi desideri diventeranno realtà.