Oroscopo Branko 7 gennaio 2023: le previsioni di sabato segno per segno

Oroscopo Branko 7 gennaio 2023. L’Epifania è arrivata e tutte le feste ha portato via, ma oggi è sabato, il weekend lungo è tutto da vivere prima di ritornare alla quotidianità di sempre. Tra lavoro, esami, impegni e responsabilità. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? La trascorrerete in famiglia o avete preparato la valigia? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno di voi riceverà una bella proposta per iniziare al meglio il nuovo anno? Non ci resta che scoprire tutto, segno per segno, con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko 7 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Finalmente hai raggiunto il tuo equilibrio, sei sereno e sei felice e appagato. Bene i rapporti in famiglia, con il partner e con gli amici, quindi questo sabato di gennaio è tutto da vivere. E al meglio, magari cercando di fare più attività fisica. Che non guasta mai!

Oroscopo Branko Toro: Cerca di fare i conti con te stesso, di superare gli ostacoli e di andare oltre. Devi vivere il presente, ma senza arrabbiarti troppo: la calma è la virtù dei forti e devi capirlo bene. A volte sei troppo istintivo e oggi non è il caso di esserlo!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei di ottimo umore, la fortuna gira dalla tua parte, ma sei più sensibile del solito. Cerca di mantenere la calma, di seguire una dieta equilibrata: basta sgarri, le abbuffate devono far parte del passato!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cerca di mantenere la calma, anche se le discussioni di oggi saranno molto costruttive. Devi pensare a te stesso, alle tue priorità: quali sono? Bene, ora devi solo raggiungerle e trasformare i sogni in realtà!

Oroscopo Branko Leone: Sei fortunato, energico, determinato, ma devi fare attenzione dal punto di vista fisico: meglio una dieta equilibrata e un po’ di sano sport!

Oroscopo Branko Vergine: Devi iniziare a scrivere nuove pagine della tua vita, ora che il 2023 è appena iniziato. Le soddisfazioni non mancano, ma in questa giornata devi staccarti un po’ dalla quotidianità di sempre. Prima di riprendere in mano il lavoro di tutti i giorni!

Oroscopo Branko 7 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Le idee non ti mancano, sei creativo e i progetti ci sono: devono solo decollare. Cerca di ritrovare te stesso: tempo al tempo, riuscirai a superare tutti gli ostacoli!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai bisogno di ritrovare te stesso, il tuo equilibrio. La forma fisica è ottima, le energia non ti mancano: continua così e ce la farai a superare tutto, anche gli ostacoli che ti sembravano insormontabili!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei deciso, determinato e ti toccherà affrontare delle questioni importanti. Occhio però alla dieta e alle grandi abbuffate. Che continuano!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi tutto procede a gonfie vele, gli incontri sono favoriti e questo sabato è tutto da vivere. Senza dimenticare i sogni, che sono comunque importanti!

Oroscopo Branko Acquario: Le idee non ti mancano, le iniziative neppure: cerca di superare tutti gli ostacoli perché i risultati si vedranno subito. Così come le soddisfazioni!

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di circondarti di persone che ti amano, che ti fanno stare bene. E non sbaglierai. Sei di ottimo umore, l’energia non ti manca, forse però devi riposare un po’ di più e ricaricare le batterie prima di ricominciare una nuova settimana!