Oroscopo Branko 8 dicembre 2022: le previsioni per la festa dell’Immacolata

Oroscopo Branko giovedì 8 dicembre 2022. Oggi è giovedì, ma è una giornata speciale e un po’ diversa: sì perché si avvicina il weekend, ma anche perché è la Festa dell’Immacolata. Quella che di fatto, stando alla tradizione, dà il via alle festività natalizie. Molti hanno già addobbato le case, altri dedicheranno questa giornata a preparare l’albero, tra luci e regali. Molti, però, ne approfitteranno per staccare la spina dalla quotidianità e fare un weekend lungo, magari anche all’estero. Ma non siete curiosi di sapere cosa accadrà giovedì 8 dicembre? Le stelle cos’hanno in serbo? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato, e sempre puntuale, astrologo Branko!

Oroscopo Branko 8 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi riuscirai a fare chiarezza nel tuo cuore, a esprimerti e a dire quello che pensi senza paura. Hai bisogno, però, di riposarti un po’ di più. E quale giorno migliore se non oggi?

Oroscopo Branko Toro: Sei entusiasta, determinato. E forse non sei mai stato così, ma devi capire quali sono le tue priorità: hai degli obiettivi? Bene, vanno raggiunti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi è il giorno del perdono: qualcuno ti ha fatto male in passato, ma devi andare oltre e guardare al futuro. Ascolta di più il tuo corpo!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi fare un po’ di sforzi e devi faticare prima di raggiungere un obiettivo. Ma la calma sarà un’ottima alleata. La direzione è giusta: insomma, devi continuare così!

Oroscopo Branko Leone: Bene l’amicizia, favoriti anche gli incontri. Oggi, però, meglio dedicare qualche ora allo sport o alle tue passioni. Che sono tante!

Oroscopo Branko Vergine: La fortuna è dalla tua parte: sei ottimista, determinato e in ottima forma fisica. Bene anche la dieta, soprattutto ora che il Natale è sempre più vicino!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di non iniziare le discussioni, meglio evitarle. Continua così, su questa strada: le stelle sono dalla tua parte e ne devi approfittare!

Oroscopo Branko Scorpione: Un amico ha bisogno di te e dei tuoi consigli, quindi devi stare con lui. Occhio, però, al tuo fisico: devi rallentare un po’ il ritmo e dedicare qualche ora al totale relax!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei libero, energico, determinato e l’amore procede a gonfie vele. Insomma, non puoi chiedere di meglio!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ogni sforzo, come ben sapete, presto verrà ripagato. E le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Devi, però, cercare un equilibrio tra fisico e mente e devi ascoltare il tuo corpo!

Oroscopo Branko Acquario: I bei progetti sono in arrivo, quindi il 2022 si può concludere in bellezza. Ma devi mantenere la calma e dedicare questa giornata a te stesso!

Oroscopo Branko Pesci: Hai tantissime potenzialità, ma oggi più che mai dovrai mostrarti per quello che sei: senza maschere. L’energia c’è, continua così che la strada è quella giusta. Ed è tutta in salita!