Oroscopo Branko 8 gennaio 2023: quali sono i segni fortunati di domenica?

Oroscopo Branko 8 gennaio 2023. Domenica tutta da vivere, ora che le feste sono trascorse e presto ritorneremo alla vita di sempre. Tra lavoro, studio, esami imminenti, impegni e progetti da portare avanti. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno riceverà una bella proposta e potrà tirare un sospiro di sollievo, iniziando così il 2023 nei migliori dei modi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko. Che ha fatto il punto della situazione su tutti i segni, dal lavoro alla sfera sentimentale.

Oroscopo Branko 8 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi, in questa domenica così speciale, devi lasciarti andare all’emozione e trascorrere più ore con il partner. Cerca, però, di non viaggiare troppo con l’immaginazione e di restare con i piedi per terra!

Oroscopo Branko Toro: Sei molto curioso, determinato, ma oggi devi iniziare a pensare ai problemi che hai, agli ostacoli che devi superare. Devi, insomma, prenderti le tue responsabilità: l’epoca dei giochi è finita, ora bisogna lavorare sul serio!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei un po’ turbato, poco concentrato, ma è meglio evitare polemiche e discussioni. Soprattutto in famiglia. La forza non ti manca, ma devi ascoltare di più chi ti sta attorno e ha bisogno dei tuoi consigli preziosi!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi devi liberarti, dire a chi ti sta vicino quello che provi. E devi farlo senza paura, anche se a volte qualcosa ti frena. Cerca di farti coraggio: ce la farai, con un po’ di calma e pazienza in più!

Oroscopo Branko Leone: Sei impulsivo, istintivo, oggi più che mai. Cerca di fare attenzione alla sfera economica e di riflettere un po’ di più prima di fare delle scelte: la razionalità ti sarà di aiuto!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di prendere il controllo della tua vita: devi tornare protagonista, basta fare lo spettatore. Forse, però, è il caso di ascoltare i consigli di chi ti sta accanto e ti ama. Di chi, insomma, vuole solo il tuo bene!

Oroscopo Branko 8 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bene l’amore, devi lasciarti andare alla passione. L’umore è quello giusto, ti aiuterà a risolvere anche i problemi che ti sembravano così difficili. La giornata parte bene: continua così!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi rallentare un po’, rilassarti in questa domenica perché poi da domani dovrai ricominciare la vita di sempre. Tra lavoro e impegni!

Oroscopo Branko Sagittario: È arrivato il momento di abbandonare le cattive abitudini e di iniziare a scrivere nuove pagine. Perché non farlo proprio da oggi? Sei sincero, fedele e questo ti aiuterà nei rapporti con gli altri!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai voglia di lasciarti andare, ma dall’altra hai paura e vivi perennemente nei dubbi e nell’insicurezza. Questo ti crea disagio perché oggi non sai bene come muoverti. Il consiglio è quello di riflettere bene!

Oroscopo Branko Acquario: Devi essere felice, allegro, spensierato e iniziare a scrivere nuove pagine della tua vita, ora che hai accolto a braccia aperte il 2023. Cerca di lasciarti andare a nuove emozioni, mettendo da parte l’agitazione!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di lasciarti andare, di vivere la storia con la persona che ti sta accanto senza pensare troppo. Il cambiamento, però, ti fai paura: oggi che ne dici di fare un salto nel vuoto? Correre dei rischi a volte aiuta. E tu, forse, ne hai bisogno!