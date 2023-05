Oroscopo Branko dal 1 al 7 maggio 2023: le previsioni della settimana segno per segno

Oroscopo Branko dal 1 al 7 maggio. Il weekend è passato e inizia una nuova settimana, la prima del mese di maggio! In questa giornata di riposo per tutti i lavoratovi si mettono da parte gli impegni ma la settimana ripartirà da martedì 2 maggio e si ritornerà ai soliti ritmi. Quali saranno i segni più fortunati della settimana? Ci sarà qualcuno che otterrà una promozione sul lavoro? Qualcuno sarà invece fortunato in amore? Non ci dilunghiamo troppo, affidiamoci alle previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko dal 1 al 7 maggio: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: Per chi è single è arrivato il momento di cambiare rotta, grande feeling con il segno dello scorpione. C’è anche bisogno di fare ordine tra i pensieri e ritrovare un po’ di relax sul lavoro. In amicizia non tornare indietro, se qualcuno ti ha deluso in passato è ora ti guardare avanti.

Toro: Le stelle sono agitare, dovresti tranquillizzarti e rimanere calmo. Non c’è bisogno di agitarsi, se proprio devi agisci con intelligenza. Se non ti sei comportato bene con un tuo amico è il caso di chiedere scusa, metti da parte l’orgoglio.

Gemelli: Buon momento per il lavoro! I nuovi progetti partono bene. Attento però ad essere troppo impaziente, a volte è meglio pensare bene prima di agire. In amore non va benissimo, sei impegnato su altro in questa settimana.

Prima settimana di maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: Dovresti smettere di pensare al passato, ci sono grandi novità in arrivo nel presente. Non lasciare che i tuoi problemi ti ostacolino. In amore è il momento di agire, potresti aver trovato l’anima gemella.

Leone: Se in questo periodo hai dei viaggi nel calendario cerca di organizzare al meglio i tuoi impegni, o ti troverai con mille cose da fare senza avere abbastanza tempo. Vale anche per il lavoro! In amore non è un periodo importante, sei concentrato sulle tue ambizioni.

Vergine: Cinture strette in amore, ci saranno grandi novità. Un’amicizia potrebbe rivelarsi più che semplice amicizia, fai attenzione. Sul lavoro qualcuno cerca di ostacolarti.

L’oroscopo di Branko per maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Incontrerai una persona Gemelli che ti farà divertire molto. Novità in vista in amore. Sul lavoro hai delle idee che possono funzionare, prova a parlarne con il tuo superiore.

Scorpione: Sul lavoro ci saranno dei problemi ma si risolveranno velocemente con un po’ di sana comunicazione. In amore è in arrivo un cambio drastico, tieniti pronto.

Sagittario: Stai ricoprendo il ruolo di vittima in amore, dovresti smettere di stare male per qualcuno che ti ha deluso. Guarda avanti e cerca nuove persone più adatte a te! Sul lavoro hai attirato l’attenzione di un collega.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: come sempre sei pieno di impegni ma devi trovare il tempo anche per le tue amicizie. Ma soprattutto, avresti bisogno di un po’ di relax.

Acquario: Ottime esperienze se avrai un amico del segno del Sagittario. Sul lavoro ti senti stanco e non in forze, è il momento di capire cosa vuoi davvero.

Pesci: La settimana inizia con calma, relax e pace. Da martedì in poi però tornerai ai tuoi soliti ritmi. Cerca di gestire al meglio gli impegni sentimentali e di lavoro.