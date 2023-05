Oroscopo Branko dal 15 al 21 maggio 2023: le previsioni della settimana segno per segno

Oroscopo settimanale Branko. Domani, lunedì 15 maggio 2023, inizia una nuova entusiasmante settimana all’insegna delle stelle di una nuova configurazione astrale che di certo non vorrete perdervi. Certo, gli impegni saranno tanti, ma ricordate che non c’è mai piacere senza il dovere, e che il meccanismo va rispettato. Dunque, per godervi al meglio il prossimo fine settimana, cercate di dare il massimo proprio durante questi giorni. E come fare per ottimizzare il vostro successo? Che domanda…a certo: con l’oroscopo di Branko per questa settimana, da l 15 al 21 maggio 2023. Continuate a leggere l’articolo. Scopri anche l’ oroscopo del giorno branko CLICCANDO QUI.

Oroscopo prossima settimana Branko: tutto dalle stelle

Allora, bando alle ciance, e cerchiamo di scoprire insieme come andrà questa settimana dal punto di vista delle stelle, soprattutto per quel che riguarda amore e lavoro, pilastri essenziali della vista di ognuno di noi: ecco a voi l’oroscopo aggiornato del maestro Branko dal 15 al 21 maggio 2023. Continuate a leggere per scoprire come andrà la vostra settimana.

Oroscopo Ariete settimana Branko

Cercate di allargare i vostri orizzonti e non rimanete impantanati sempre negli stessi vortici di pensiero. Se avete qualche progetto che vi ronza in testa, allora potreste anche decidere di investire una quota di denaro per realizzarlo, oppure chiedere la partecipazione di qualcuno che potrebbe essere interessato alla vostra intuizione.

Oroscopo Toro settimana Branko

Qualcosa vi impedirà durante questa settimana di vivervi appieno le vostre relazioni emotive e sentimentali. Sono diversi i tarli che vi opprimono, molti dei quali legati alla famiglia. Sarà una settimana di meditazione e riflessione, cercate di fare chiarezza e spazio nella vostra testa. La verità, in questo modo, emergerà da sola e senza forzature.

Oroscopo Gemelli settimana Branko

Hai delle buone idee, dunque, cosa aspetti a farle valere? Non farti prendere dalla timidezza o da ansie immotivate ma sfodera il tuo lato migliore! Questo momento è davvero effervescente, cogli il meglio delle opportunità che ti si presenteranno e ricordati che tutto è in divenire.

Oroscopo Cancro settimana Branko

Sentite dentro di voi che qualcosa sta cambiando, forse una rinnovata consapevolezza, oppure, più semplicemente, qualche incontro pregresso che vi ha cambiato radicalmente, magari gettando i semi di un nuovo innamoramento che potrebbe sbocciare proprio nelle prossime settimane.

Oroscopo Leone settimana Branko

Le cose procedono regolarmente, ma siete sempre insoddisfatti, soprattutto sul fronte lavorativo: ci sono cose che vi danno fastidio, ed altre che ormai avete giudicato insuperabili. Ricordate che tutto sta nel cambiare il modo di vedere le cose, facile a parole, ma difficilissimo a fatti. Ma se non iniziate, non arriverete mai al risultato che vi siete imposti.

Oroscopo Vergine settimana Branko

In questa nuova settimana, cercate di mettere a fuoco i vostri obiettivi principali, ma senza correre e senza pretendere troppo da voi stessi. Ci sono dei periodi di fermo e riflessione, soprattutto in amore, che vanno rispettati, senza necessariamente buttarsi a capofitto in una nuova relazione solamente per non sentirsi soli.

Oroscopo Bilancia settimana Branko

Ultimamente sentite troppe pressioni addosso: famiglia, partner, amore, amicizie. Siete degli esseri che amano e desiderano la libertà da ogni vincolo, e contesti di questo tipo vi portano una certa dose di nervosismo. Non mandate tutto all’aria, sappiate prendervi il vostro tempo e giudicare le cose con chiarezza.

Oroscopo Scorpione settimana Branko

Il periodo è certamente tra i più fortunati per quanto riguarda gli affari: Giove vi sorride, e con tutti i denti che ha disposizione, se avete intenzione di fare un investimento, oppure azzardare una richiesta sul lavoro, certamente questo è il periodo migliore per farlo.

Oroscopo Sagittario settimana Branko

La vostra anima gentile non si tirerà indietro nel momento in cui una persona cara ha bisogno di un aiuto concreto, perché siete fatti così, ed è per questo che le persone vi stimano e vi rispettano. Il bene che farete, poi, non andrà mai perso, e tutto nella vita fa il suo ritorno. Questa settimana meditate su questo.

Oroscopo Capricorno settimana Branko

Quando i dubbi sono troppi, allora l’azione rimane l’unico mezzo che si ha a disposizione per poter mettere a tacere le domande. Fermarsi va bene, ma non dovete cadere in un circolo vizioso di passività, alle volte il pensiero è più lento e morboso delle azioni, che rappresentano sempre una risposta adeguata alla situazioni sentimentali che sono in stallo.

Oroscopo Acquario settimana Branko

Ultimamente siete piuttosto stanchi e nervosi. Avete certamente tante cose da fare ma tra un’attività e l’altra dovreste anche essere in grado di trovare il modo di staccare la spina e rilassarti un po’. La lucidità emotiva che vi caratterizza, in questo modo, potrà contribuire al vostro benessere.

Oroscopo Pesci settimana Branko

Qualcosa si muove, lo sentite: avete bisogno solamente di una cosa, voi pesciolini, per poter riprendere le fila della vostra vita, ovvero l’amore. Quella percentuale di sogno, allucinazione ed emotività che è stata via per troppo tempo e che ora potrebbe, finalmente, riaffiorare.