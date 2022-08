Oroscopo Branko lunedì 22 agosto 2022: tutto quello che ci dicono le stelle per oggi

Oroscopo Branko lunedì 22 agosto 2022. Per molti è già tempo di dire addio alle vacanze estive anche per quest’anno, per altri, invece, queste devono ancora arrivare e forse bisognerà attendere settembre. Ma una cosa è certa: ogni giornata è un viaggio a sé stante, che dovrebbe essere vissuto senza le intricate questioni irrisolte del passato e senza le ansie del futuro. Non siete tutti curiosi di sapere come andrà oggi? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni dettagliate segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi vi sentite carichi e pieni di fiducia in voi stessi, direi che tutto sommato il periodo è decisamente positivo per voi.

‎Oroscopo Branko Toro: ‎nel pomeriggio qualche scaramuccia con il partner, ma niente paura: tutto si risolverà per il meglio se saprete essere pazienti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎la vostra immaginazione non ha confini, e state già progettando i mesi autunnali che vi aspettano: quali progetti bollono in pentola?

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: una volta che vi sarete liberati del vostro passato, allora, e soltanto allora, potrete vivere pienamente il vostro presente e progettare il vostro avvenire.

Oroscopo Branko Leone: le vacanze sono ormai passate, ma non avete ancora fatto il pieno alle batterie. Cercate di iniziare con il giusto ritmo.

Oroscopo Branko Vergine: il vostro partner vi stima, così come i vostri colleghi sul lavoro. State andando bene, la nuova stagione riserverà grandi sorprese.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: c’è qualcosa che non va nella vostra giornata, il vostro umore è leggermente scostante. Meglio rimandare a domani le questioni importanti.

‎Oroscopo Branko Scorpione: l’amore è un po’ appannato dai troppi pensieri di questo periodo, cercate di ritagliare del tempo anche per voi stessi.

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎una giornata che inizia con il piede giusto, perché non pensare al prossimo week end in compagnia del vostro partner?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: qualcosa sta iniziando a cambiare nel vostro animo, non abbiate paura di cambiare anche il vostro punto di vista.

Oroscopo Branko Acquario: l’amore sembra essere nuovamente decollato: avete visto? Solamente la pazienza e il tempo ripagano.

Oroscopo Branko Pesci: i sogni continuano ad affollarsi nella vostra mente, e la voglia di cambiare è tanta: avete bisogno di nuovi stimoli.