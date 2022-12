Oroscopo Branko Natale 2022: anticipazioni e previsioni segno per segno

Oroscopo Branko Natale 2022, come andranno queste feste natalizie secondo le stelle? Il mese di dicembre è arrivato, abbiamo in realtà già superato la metà e al Natale, a quel periodo dell’anno amatissimo da grandi e piccini, manca davvero poco. Il conto alla rovescia, infatti, si può attivare. Tra reunion di famiglia, case addobbate a festa, regali da spacchettare sotto l’albero e bimbi in attesa di Babbo Natale. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andranno queste giornate speciali e magiche? Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno di voi riceverà una bella sorpresa e concluderà in bellezza anche il 2022? Chissà…Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, precise e puntuali, dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai.

Come andrà il Natale 2022 per Ariete, Toro e Gemelli secondo Branko

Ariete. Anticipazioni Branko Fox per Natale: Queste feste saranno all’insegna dei sentimenti, preparati a vivere un Natale speciale! Infatti, dopo un periodo di smarrimento, l’amore torna finalmente protagonista. Sarà bene, dunque, mettere alle spalle ogni perplessità e aprire il cuore alle emozioni! Cari Ariete, godetevi tutte le gioie che queste festività vorranno regalarvi senza preoccuparvi troppo di preparativi e regali.

Toro. Anticipazioni Branko per Natale: La parola d’ordine in queste feste sarà controllo. Testardo e travolgente come non mai, anche a Natale ti piace che tutte le cose siano al loro posto. Nonostante qualche litigio e nervosismo di troppo, la vostra perseveranza potrebbe aprirvi delle preziose porte. Tuttavia, almeno a Natale, cercate di esser più tolleranti.

Gemelli. Anticipazioni Branko per Natale: In questo Natale, cari Gemelli, dovrete trovare il giusto equilibrio. Se infatti, da un lato avrete voglia di stare con i vostri cari, dall’altro desidererete anche respirare, prendere una boccata d’aria rimanendo all’interno del vostro spazio personale. Nuovi incontri e sorprese in arrivo.

Il Natale per Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Anticipazioni Branko per Natale: Vi state preparando da tempo per questo Natale e volete che tutto vada per il meglio. Tuttavia, non riuscite a fermare i vostri pensieri che a volte vagano verso persone lontane. È giunto il momento di scavare dentro voi stessi per capire cosa provate davvero senza, mi raccomando, rimuginare sul passato.

Leone. Anticipazioni Branko per Natale: Sarete pieni di amore durante queste feste! Quale periodo migliore, dunque, se non il Natale per riversare tutto il vostro affetto sulle persone a voi care? Anche se l’anno è stato piuttosto complicato non abbattetevi pensando alle difficoltà, guardate piuttosto, il futuro a testa alta. Un rinnovato coraggio vi accompagnerà lungo il cammino.

Vergine. Anticipazioni Branko per Natale: Un segno preciso e puntuale come il vostro durante questo periodo natalizio non può non puntare alla perfezione, facendo in modo che tutto proceda secondo i piani abilmente intessuti. Come al solito riuscirete a centrare l’obiettivo anche se questo vi costerà qualche irritazione e malumore di troppo. Se senti che alcune persone sono fredde e distanti, non esitare a chiedere chiarimenti.

Le previsioni di Branko del Natale per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Anticipazioni Branko per Natale: Un po’ di nostalgia si respirerà in questo Natale per i nati Bilancia! Questa situazione potrebbe però far accendere in voi la miccia di alcuni importanti ricordi che sentirete il bisogno di esternare e condividere con coloro che vi circondano. Anche se sarete piuttosto emotivi, non rabbuiatevi questo periodo può essere foriero di belle novità e anche prezioso per commemorare chi non c’è più.

Scorpione. Anticipazioni Branko per Natale: Queste feste saranno all’insegna della passione! Dopo diverso tempo vi sentirete infatti pronti a lasciarvi andare, nella speranza che siano i sentimenti a parlare per voi. C’è molta complicità nella coppia e questo vale sia per coloro che si sono conosciuti da poco sia invece per coloro che stanno insieme da tempo. Sarete piuttosto generosi e comprensivi anche con parenti ed amici.

Sagittario. Anticipazioni Branko per Natale: I nati del Sagittario non vedono l’ora che arrivi Natale per dare inizio alla festa, passando un momento di gioia e condivisione insieme alle persone a voi più care. L’entusiasmo sprizzerà da tutti i pori ma, come sempre, attenzione a non esagerare. Cautela nelle spese e attenzione ai ritorni di fiamma, un ex potrebbe farsi vivo.

Il Natale 2022 per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Anticipazioni Branko per Natale: Il Natale per il Capricorno sarà un pochino polemico. Infatti, nonostante l’aria di festa, proprio non riuscirete a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma non preoccupatevi, a tirarvi su di morale ci penseranno i vostri amici e parenti. Voi, cercate di rilassarvi e di abbandonare, almeno per un po’, il vostro realismo e la vostra razionalità.

Acquario Anticipazioni Branko per Natale: Non vedi l’ora di festeggiare e non hai la minima intenzione di farti distrarre. Al bando dunque ogni interferenza esterna, così da poterti godere al meglio le feste in compagnia delle persone a cui vuoi bene. In questi giorni sei talmente elettrizzato che l’unica cosa che conta per te è fare felice la tua famiglia. Anche i battibecchi ed i malumori passeranno in secondo piano, mostrando agli altri il tuo lato magnanimo e tollerante.

Pesci. Anticipazioni Branko per Natale: Il Natale per il segno dei Pesci è sì un momento magico ma rappresenta anche una fonte di stress per via dei regali e dei preparativi. Tuttavia, per queste feste, mettere al bando le reticenze e non esitate a dimostrarvi disponibili e tolleranti con gli altri, ve ne saranno grati. Il futuro è incerto ma i cambiamenti non tarderanno ad arrivare. Approfittate delle vacanze per riflettere sul da farsi.