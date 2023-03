Oroscopo Branko primavera 2023: le previsioni segno per segno e la classifica

Oroscopo Branko primavera 2023. Cosa ci riserveranno le stelle in primavera? Le giornate sono più lunghe, le temperature decisamente gradevoli e la Pasqua è alle porte. Un mix perfetto per iniziare ad assaporare un po’ di meritato relax unito al clima festoso per le celebrazioni pasquali. Tuttavia, gli impegni certamente non mancheranno ma, tra un’attività e l’altra, scommetto che siete curiosi di sapere quali sono i segni zodiacali maggiormente fortunati e quali invece faranno più fatica ad ingranare. Ancora, come andrà l’amore? E il lavoro? Scopriamo tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko di primavera, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo di primavera Ariete: il primo mese di primavera inizia in maniera un pochino difficoltosa e la stanchezza si fa sentire. Anche se fai un po’ di fatica ad adattarti ai cambiamenti con Marte in Gemelli le possibilità di realizzare quanto desideri non mancheranno! Credi di più in te stesso e nuove soddisfazioni faranno presto capolino nella tua vita.

Oroscopo di primavera Toro: in primavera una certa inerzia, pigrizia, andrà superata per cominciare a muoversi in acque decisamente inaspettate. Non avere paura del cambiamento ma accoglilo in maniera positiva nella tua vita, solo così avrai modo di sperimentare una nuova versione di te stesso che forse anche tu non credevi possibile.

Oroscopo di primavera Gemelli: sarà necessario rinnovarsi, tornare sui propri passi, valutare le decisioni prese. Il comun denominatore di questa primavera è la parola impegno che ti vedrà attivo su più fronti. Le cose da fare certamente non mancheranno ma la determinazione che ti contraddistingue non passerà inosservata.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo di primavera Cancro: questa primavera apre una fase di rinnovamento per il tuo segno che si ritroverà a fare i conti con un processo di trasformazione e rinnovamento anche di stampo creativo. In questa direzione, i liberi professionisti avranno una marcia in più. Bene anche l’amore, nascono nuovi legami che rendono più dolce la tua esistenza.

Oroscopo di primavera Leone: questa primavera parte in modo un po’ impegnativo. Non ti sentirai libero di esprimerti pienamente ed al contempo farai fatica ad essere te stesso. Gli impegni lavorativi ti assorbono e alle volte gestire tutto diventa complicato. Attenzione però a non riversare i malumori nella coppia.

Oroscopo di primavera Vergine: nel corso delle prossime settimane avrai modo di riflettere bene sulle tue azioni e sulle motivazioni che ti spingono ad agire in un certo modo piuttosto che in un altro. Alcuni cambiamenti faranno capolino nella tua vita, cerca di non stressarti troppo ma prendi le cose come vengono senza pensare eccessivamente al futuro.

Cosa ci riserveranno le stelle in primavera? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo di primavera Bilancia: la primavera ha molto da offrirti, sta a te essere ricettivo e andarle incontro! Tutto appare più chiaro ed anche eventuali incomprensioni lavorative potranno adesso essere risolte nel migliore dei modi. Bene le nuove conoscenze, attenzione però a non forzare le cose. Dai tempo al tempo ed otterrai tutte le risposte che cerchi.

Oroscopo di primavera Scorpione: cambiamenti in arrivo in questa primavera! La parola d’ordine del periodo è lasciarsi andare così da esplorare tutte le sfaccettature di una situazione. Lavora non solo sul corpo ma anche sulla mente e fai piazza pulita del passato e di qualunque cosa ti appesantisca.

Oroscopo di primavera Sagittario: in questo periodo dell’anno sarai un pochino demotivato, cerca però di non demordere e tieni a mente qual è l’obiettivo finale! Anche se dovrai rivedere alcune cose, i cambiamenti in atto nella tua vita potrebbero regalarti delle prospettive inedite da esplorare. Sii fiducioso e ogni cosa andrà per il verso giusto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di primavera Capricorno: un nuovo slancio ed una rinnovata vitalità caratterizzato il tuo segno in questa primavera! Anche se gli impegni non mancano, hai la grinta necessaria per portarli a termine nel migliore dei modi conquistandoti, al contempo, il benestare di capi e referenti. In amore invece i single potranno contare su una serie di incontri interessanti, quindi non chiuderti in casa.

Oroscopo di primavera Acquario: una primavera all’insegna del cambiamento investe i nati Acquario che saranno pronti a mettersi in gioco in vista di un miglioramento che riguarderà sia la vita professionale sia quella sentimentale. Per l’amore sarà tempo di recidere i rami secchi, solo così potrai aprirti a nuove conoscenze e riscoprire il lato affettuoso dell’esistenza.

Oroscopo di primavera Pesci: una primavera da sogno per il segno dei Pesci quella che è appena iniziata e che con il passare delle settimane entrerà gradualmente nel vivo. Qualche dubbio si profilerà all’orizzonte ma grazie ad un’attenta analisi potrai capire cosa c’è che non va e agire di conseguenza. Sii fiducioso, alla fine tutti i pezzi del puzzle si incastreranno alla perfezione.