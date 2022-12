Oroscopo Branko sabato 10 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko sabato 10 dicembre 2022. La festa dell’Immacolata è ormai un lontano ricordo ed oggi è già sabato! I più fortunati stanno godendo di un lungo weekend festivo mentre coloro che sono dovuti rientrare a lavoro adesso possono approfittare di un meritato momento di relax! Quali programmi avete per la giornata di oggi? Resterete a casa oppure ne approfitterete per fare una gita fuori porta andando a scoprire quali sono gli eventi in programma nella vostra città per le feste? Qualunque cosa decidiate di fare scommetto che siete tutti curiosi di sapere come andrà questo sabato dal punto di vista lavorativo e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno farà un incontro speciale e imprevisto? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato, e sempre puntuale, astrologo Branko!

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo Branko 10 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata potrebbe andare in corso ad alcuni rallentamenti, cerca di non spazientirti troppo ma concentrati sugli obiettivi da raggiungere.

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per i sentimenti, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? In arrivo novità anche per quel che riguarda la sfera professionale.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Qualche polemica di troppo con il partner oggi potrebbe minare la tua serenità, cerca di trovare un compromesso e non dare adito ad inutili polemiche.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cielo interessante per chi desidera mettersi in gioco, se hai in corso una trattativa non tergiversare ma cerca di chiuderla nei prossimi giorni.

Oroscopo Branko Leone: Se sei single oggi un incontro potrebbe tornare a farti battere il cuore. Invece, se hai la persona giusta al tuo fianco non escluso la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante.

Oroscopo Branko Vergine: La giornata di oggi ha una marcia in più! La tua grinta non passerà certamente inosservata e gli altri saranno ben contenti di entrare a far parte della tua cerchia.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che invita alla prudenza quello di oggi, cerca di ponderare bene le parole prima di esporti altrimenti rischi di ferire la sensibilità altrui.

Oroscopo Branko Scorpione: Hai voglia di metterti in gioco e con i giusti riferimenti affettivi potresti anche decidere di fare un passo importante. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per i liberi professionisti, cerca di chiudere una trattativa nel corso dei prossimi giorni! In amore se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Per chi è in coppia da tempo consiglio prudenza, sei maggiormente sereno rispetto alle scorse settimane anche se basta un niente per farti scattare.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi l’umore è altalenante, cerca di non affaticarti e fai solamente lo stretto indispensabile. Se lavori anche di sabato potrebbero esserci delle gatte da pelare.

Oroscopo Branko Pesci: Giornata decisamente interessanti per l’amore, se sei in dubbio tra due storie cerca di fare chiarezza. Sul lavoro non sei pienamente soddisfatto ed avresti voglia di cambiare per movimentare un po’ la routine quotidiana.