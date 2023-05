Oroscopo Branko sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: previsioni e classifica del weekend

Oroscopo Branko weekend. Ci siamo, finalmente il momento più atteso della settimana sta per arrivare! Ci riferiamo al desiderato atteso weekend, quando finalmente si stacca la spina dal lavoro ed è possibile rilassarsi un po’. Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? Resterete nella comodità delle mura domestiche oppure ne approfitterete per fare una bella gita fuori porta? Qualunque cosa decidiate di fare, scommetto che non vedete l’ora di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023! Non indugiamo oltre e scopriamo tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Branko che non delude mai!

Oroscopo Branko weekend, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo weekend Ariete: cerca di mantenere una certa calma e razionalità in amore. Non farti prendere dalle decisioni avventate e tutti i nodi verranno al pettine. Dovrai invece prestare maggiore attenzione alla finanze e, se necessario, non esitare nel chiedere l’aiuto di una persona esperta.

Oroscopo weekend Toro: emozioni intriganti per i single, se sei solo faresti bene a guardarti intorno. Invece, le coppie di lunga data potranno finalmente mettere in cantiere un importante progetto di vita insieme. Sul lavoro le cose da fare non mancano ma alla fine i tuoi sforzi saranno ricompensati.

Oroscopo weekend Gemelli: bello questo cielo per chi ha voglia di mettersi in gioco e riscoprire il lato affettuoso delle vita. I nuovi incontri hanno una marcia in più e, proprio nel fine settimana. una persona carina potrebbe entrare nella tua vita. Sul lavoro non è il momento di alimentare inutili polemiche, piuttosto sii comprensivo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo weekend Cancro: se sei in coppia potresti sentire il desiderio di trascorrere più tempo con il partner. Approfitta del fine settimana per organizzare qualcosa di carino, emozioni intriganti in vista. Sul lavoro hai delle buone idee, non esitare a farle valere. Favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo weekend Leone: bello il cielo dei single che si sentono finalmente liberi di lasciarsi andare alle emozioni! Le coppie invece in questo fine settimana si riscopriranno più affiatate e complici che mai! Sul lavoro cerca di non strafare e ricordati che anche tu hai bisogno di riposo.

Oroscopo weekend Vergine: in amore ultimamente ci sono stati degli alti e bassi, approfitta del fine settimana per coccolare e stare vicino alle persone a te care. I single invece potranno contare su un invito interessante che permetterà loro di farsi notare. Sul lavoro i nuovi progetti hanno una marcia in più, sii ricettivo.

‎Oroscopo weekend Bilancia: in amore durante il fine settimana potrebbero esserci alcuni malintesi da chiarire. Cerca di non alimentare inutili discussioni ma sfodera tutta la tua razionalità e diplomazia. Sul lavoro le cose da fare non mancano e la stanchezza si fa sentire. Tuttavia, alla fine, i tuoi sforzi saranno ricompensati.

Oroscopo weekend Scorpione: in amore potresti ritrovarti al centro di una discussione, cerca di non tirare troppo la corda e se ti senti in difficoltà non esitare a chiedere il parere di un’amico. Bene gli affari, una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo weekend Sagittario: bello questo cielo per i sentimenti, se hai nel cuore una persona cosa aspetti a farti avanti? Se invece sei single approfitta del fine settimana per ampliare la rete dei tuoi contatti. Sul lavoro hai delle nuove responsabilità e questo alle volte ti rende un pochino agitato.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo weekend Capricorno: qualche tensione di troppo in amore potrebbe minare la tranquillità della coppia. Mostrati maggiormente comprensivo ed accogliente con il partner e ogni attrito si risolverà. Sul lavoro gli affari procedono senza troppi intoppi ma ricordati di staccare la spina di tanto in tanto!

Oroscopo weekend Acquario: bene l’amore, se il tuo cuore è solo potresti finalmente fare la conoscenza di una persona carina e riscoprire il lato romantico della vita. Attenzione invece alla finanze, ultimamente hai avuto diverse spese ed ora sarà bene iniziare a risparmiare un po’.

Oroscopo weekend Pesci: cielo importante per l’amore anche se alle volte nella tua testa regna un po’ di confusione. Cerca, tuttavia, di non pensare troppo al futuro e goditi il momento. Emozioni speciali in arrivo! Sul lavoro hai voglia di mettere le mani in pasta ma devi pazientare ancora un pochino, presto ogni tassello delle tua vita si incastrerà come deve.