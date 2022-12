Oroscopo Branko venerdì 23 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi in amore e sul lavoro?

Oroscopo Branko venerdì 23 dicembre 2022. Avete già attivato il conto alla rovescia? Mancano davvero pochi giorni, anzi poche ore, al Natale, a quel periodo magico e meraviglioso amato da tutti. Grandi e piccini. Oggi è venerdì, per molti è l’ultimo giorno di lavoro, ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata anche, e soprattutto, sul fronte sentimentale? Qualcuno riceverà una bella sorpresa o un bel regalo da aprire prima delle feste? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai.

Oroscopo Branko 23 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei un po’ distratto, non sai bene cosa fare e come agire. Hai tante idee sì, ma devi trasformare in fatti concreti. E per farlo hai bisogno di restare concentrato!

Oroscopo Branko Toro: Le soddisfazioni stanno per arrivare, ma devi iniziare a fare chiarezza nella tua vita e nel tuo cuore. Bene la forma fisica, ma è meglio se lasci andare le cattive abitudini!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La fortuna gira, è dalla tua parte e sei sempre più ottimista: hai voglia di fare e devi continuare così. Bene anche la dieta, non puoi chiedere di meglio: hai raggiunto il tuo equilibrio!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei un po’ lunatico, non sai bene cosa fare e oggi viaggerai molto con l’immaginazione. Hai bisogno di riposarti, di prenderti una pausa: dai che le vacanze natalizie si avvicinano!

Oroscopo Branko Leone: Devi darti da fare, non puoi più aspettare e guardare tutto da spettatore. Occhio agli sbalzi di temperatura e alla stanchezza: cerca di dormire un po’ di più in vista delle feste!

Oroscopo Branko Vergine: La strada è quella giusta, non stai sbagliando direzione. Anzi, tutto procede a gonfie vele. Bene anche la forma fisica, l’energia non ti manca!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Non puoi fermarti alle apparenze, devi andare oltre, conoscere prima di giudicare. Sei coraggioso, determinato, ma hai bisogno di dormire un po’ di più!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi ti senti libero di dire, finalmente, quello che pensi. E senza paura. Approfitta di questo momento, anche l’amore ti sorride!

Oroscopo Branko Sagittario: Tutto sta procedendo secondo i piani e non puoi chiedere di meglio. Hai bisogno, però, di riposare e staccare un po’ la spina dalla quotidianità di sempre!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Le idee non ti mancano, ma ora devi prendere una decisione importante e capire cosa fare nella tua vita. Che ne dici di fare sport e di fare attenzione alla dieta? Puoi partire da questo!

Oroscopo Branko Acquario: L’entusiasmo non ti manca, ma devi capire quali sono le priorità nella tua vita. E devi eliminare le cattive abitudini, tutto quello che non conta. Sempre con calma perché l’impulsività, ora come ora, non aiuta!

Oroscopo Branko Pesci: Sei bravo, attento, in grado di capire i problemi degli altri, di chi ti sta vicino. Ma non devi essere così severo e pungente nei consigli. Bene la forma fisica, continua così: l’equilibrio è quello giusto!