Oroscopo Branko venerdì 9 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi

Oroscopo Branko venerdì 9 dicembre 2022. La Festa dell’Immacolata è andata, ma abbiamo dato ufficialmente il via al periodo natalizio. Quello amato da grandi e piccini, tra case addobbate, alberi e pacchetti da scartare. Molti hanno approfittato del giorno di festa per fare un weekend lungo, altri oggi sono dovuti tornare al lavoro, dietro la scrivania. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo venerdì dal punto di vista lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno farà un incontro speciale e imprevisto? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato, e sempre puntuale, astrologo Branko!

Oroscopo Branko 9 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: I cambiamenti stanno per arrivare, ma devi fare chiarezza nel tuo cuore e capire quello che è davvero importante per te. E nella tua vita. Forse hai bisogno di stare un po’ da solo?

Oroscopo Branko Toro: Non sei paziente, ma oggi ti toccherà esserlo perché con la fretta non risolverai nulla. Occhio alla dieta, il Natale si avvicina!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Basta con le discussioni: devi iniziare a chiarire e comprendere di più le persone che ti sono vicine. Occhio alla dieta: deve essere equilibrata e sana, soprattutto in vista delle feste!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei determinato, energico e con questo lato del tuo carattere stai convincendo tutti. Cerca di fare più sport: ti servirà, anche come valvola di svago!

Oroscopo Branko Leone: Chi ti sta accanto è geloso, a volte invidioso di te e delle tue capacità. Che ne dici di rispondere a tono, con un bel sorriso? Bene la forma fisica: continua così!

Oroscopo Branko Vergine: Sei impulsivo e istintivo, ma non è sempre bene: oggi dovrai fare i conti con le conseguenze delle tue scelte. Bene la forma fisica!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei forte, energico, determinato e in grado di superare tutti gli ostacoli. L’energia è contagiosa e devi continuare così!

Oroscopo Branko Scorpione: La strada è quella giusta, ma devi imparare ad accettare anche i cambiamenti. Oggi che ne dici di trascorrere un po’ di tempo in totale relax? Ne hai bisogno. Ed è meritato!

Oroscopo Branko Sagittario: Devi essere coraggioso, più che mai: dovrai, infatti, fare delle scelte. Ma occhio a non turbare l’equilibrio, che con tanto sudore hai raggiunto!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei calmo, tranquillo, in grado di superare gli ostacoli. E presto le soddisfazioni, anche dal punto di vista finanziario, arriveranno!

Oroscopo Branko Acquario: Hai veramente tante idee, devi solo mettere in pratica i tuoi progetti. Chi ti sta accanto, tra amici e famiglia, ti supporta. E non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Branko Pesci: Le idee ci sono, chi ti sta accanto ti aiuta. Occhio, però, alla forma fisica: hai bisogno di muoverti e fare sport.