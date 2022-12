Oroscopo cinese 2023: le previsioni per il nuovo anno segno per segno

Nei calendari dei paesi dell’Est il cambio dei periodi annuali non è legato a date specifiche. Il motivo è che il trascorrere del tempo fin dai tempi antichi è calcolato in base alle fasi del ciclo lunare. Secondo il calendario cinese, il nuovo anno arriva rigorosamente dopo il solstizio d’inverno, quando il satellite del nostro pianeta compie un ciclo completo di movimento. La seconda luna nuova cade il 22 gennaio e segna il primo giorno del 2023.

Oroscopo cinese 2023: le previsioni per ogni segno

Finirà ancora più insolita per un occidentale – già nel 2024, il 9 febbraio. Nell’oroscopo cinese, il guardiano del periodo è il Coniglio, che corrisponde al segno zodiacale Pesci. L’anno è governato da Nettuno ♆, responsabile dell’intuizione, della sensibilità e della percezione sottile. Il pianeta non solo ti insegna a simpatizzare, ma cresce anche la forza interiore, la capacità di superare le avversità. Cosa dice l’oroscopo cinese sul Coniglio? Il segno appartiene all’elemento dell’Albero, che segna fortuna, sviluppo costante, interessi profondi e autocontrollo. Il Coniglio è dominato dal femminile Yin. Definisce il comportamento flessibile, la compostezza, il duro lavoro, il desiderio di sviluppare relazioni strette e risolvere i conflitti. Il prossimo anno corrisponde al numero 7 in numerologia, un simbolo di ricerca e crescita interiore.

Secondo l’oroscopo cinese, il 2023 è dominato dall’elemento Acqua, il cui colore è nero o blu. Questo fa presagire pace, lentezza, concentrazione interiore, ma allo stesso tempo l’inevitabilità del cambiamento e dell’adattamento a essi. L’oroscopo 2023 del Coniglio promette una vita calma e armoniosa. La priorità è il tuo benessere, la sicurezza e la prosperità dei tuoi parenti. Questo è un buon periodo per risolvere contraddizioni complesse, costruire relazioni e sviluppare connessioni interpersonali. Il patrono dell’anno va incontro a chi desidera ritrovare una coppia, sposarsi o migliorare il benessere della famiglia. L’oroscopo cinese promette tempo e risorse per l’assistenza sanitaria, la ricreazione, gli hobby e i viaggi.

Nella sfera degli affari, gli esperti astrologi prevedono una pausa. Un successo significativo sarà raggiunto da persone che sappiano negoziare, collaborare e fare concessioni, lavorare pienamente sia in team che in modo indipendente. Nell’anno della Coniglio, vale la pena sviluppare abilità nel lavorare con grandi quantità d’informazioni e flessibilità di pensiero.

L’amore e la famiglia

L’oroscopo dell’amore 2023 prevede un momento propizio per fare cose del cuore. Anche gli scapoli convinti invidieranno gli sposati e penseranno al matrimonio. Già in primavera, uno stato d’animo romantico entrerà nella vita quotidiana dei rappresentanti di tutti i segni dello zodiaco. Il Coniglio ti aiuterà a trovare una coppia e a iniziare una relazione, e alcuni promettono un matrimonio magnifico prima della fine dell’anno. Tuttavia, anche i rioni terreni devono provare: prestare maggiore attenzione e cura ai propri cari, non lesinare sforzi per stabilire una comprensione reciproca. L’oroscopo cinese consiglia di essere estremamente onesti e aperti con un partner. Questo è l’unico modo per creare un’alleanza che dia fiducia nel futuro e non crolli sotto l’assalto delle avversità quotidiane.

Gli sposi vivranno l’anno del Coniglio con misura e sicurezza. L’oroscopo cinese assicura che i rapporti coniugali non subiranno cambiamenti rivoluzionari. Più tempo i partner dedicano alla comunicazione sincera, meno incomprensioni sorgeranno tra di loro. Le coppie che riescono a stare da sole più spesso sperimenteranno un’ondata di passione e amore romantico. Nei rapporti con i parenti, l’oroscopo familiare 2023 prevede un cambiamento significativo. In primo luogo, verranno risolte le controversie di vecchia data, comprese le controversie sulla proprietà, e verranno ripristinati i contatti persi. Gli astrologi cinesi consigliano di essere meno offesi e di fare il primo passo verso la riconciliazione. È importante essere più condiscendenti, mostrare più pazienza nel trattare con adolescenti e anziani.